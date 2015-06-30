Обновление популярного антивируса вывело из строя тысячи компьютеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обновление антивирусной программы Sophos вывело из строя тысячи компьютеров по всему миру, сообщает "Дни.ру".

После установки прошивки для интернет-шлюза Sophos, которая вышла в 20-х числах июня, возникли неполадки в использовании некоторых компонентов, что и привело к сбою в системах. Это произошло по вине разработчиков антивируса.

Отметим, что создатели новой прошивки отменили использование некоторых компонентов, которые входили в предыдущую версию программы. При этом специалисты компании до последнего момента не догадывались о наличии ошибки.

В связи с инцидентом австралийский call-центр, который был обрушен антивирусом, не мог работать около двух дней.

Cпустя 48 часов техподдержка Sophos, узнав о неполадках, выяснила, из-за чего произошел сбой. Пользователям, которые столкнулись с проблемой в работе антивируса, пришлось обновляться до последней версии самостоятельно, так как им не смогли предложить откат обновления.

Британская компания Sophos занимается производством средств информационной безопасности с 1985 года. В России ее продукты продаются под торговой маркой iNUS Capsule.