Компьютерные вирусы: история "болезней"

Фото: ИТАР-ТАСС

Тридцать лет назад, 11 ноября 1983 года, американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн создал программу, которая стала прототипом первого компьютерного вируса. Год спустя Коэн даст научное определение понятию "компьютерный вирус", а также предскажет опасность распространения таких вирусов. Какие вирусы поражали компьютеры во всем мире и какие цели преследуют современные хакеры, расскажет M24.ru

Словосочетание "компьютерный вирус" уже давно вошло в наш повседневный язык. Возникнув как совсем примитивные разработки, вирусы развились в опаснейшие программы, которые могут украсть данные вашей банковской карты или заблокировать работу огромных компьютерных систем.

Приводя дату 11 ноября 1983 как день появления компьютерного вируса, необходимо помнить, что существует еще несколько версий, когда был разработан первый вирус (или его прототип). Так, например, в начале 1970-х годов в военной компьютерной сети Aptanet (прообраз современного интернета) была найдена программа, самостоятельно перемещающаяся по сети. При этом она не была в полном смысле слова вирусом или "червем", так как никакого вреда не наносила. Стоит сказать, что данная история существуют только на уровне легенды, говорится в энциклопедии о вирусах.

Первой серьезной компьютерной "болезнью" принято считать вирус "Brain", созданный в 1986 году и обнаруженный в 1987-м. Его авторами были программисты из Пакистана – Басит Фарук Алви и его брат Амжад. Передаваясь по загрузочным секторам дискет, эта программа вызвала первую серьезную вирусную эпидемию, заразив только в США более 18 тысяч компьютеров. При этом, выпуская вирус, братья стремились просто наказать местных "пиратов", которые воровали их программное обеспечение. Однако вирус получил очень быстрое распространение за рубежом.

Фото: ИТАР-ТАСС

Одним из самых известных вирусов считается программа под названием "Friday 13", или Jerusalem. В свое время этот вирус вызвал серьезную панику среди пользователей компьютеров. На дворе был 1988 год, и о самих вирусах мало кто знал, а уж об антивирусах и подавно.

Получить "Friday 13" на свой ПК можно было через дискету. Однако "принимался за дело" вирус в месяц, где 13-е число выпадало на пятницу. В этот день он стирал абсолютно все данные с компьютера.

В похожей манере действовал и вирус "March6", или "Микеланджело", появившийся в 1992 году. Попадая на жесткий диск с дискеты, он не проявлялся до 6 марта. А в этот день пользователи обнаруживали, что вся информация с диска исчезла.

Согласно рейтингу компании Panda Security, важной вехой в истории компьютерных вирусов является программа CIN ("Чернобыль"). Вирус был создан в Тайване в 1998 году и меньше чем за неделю заразил десятки тысяч компьютеров.

Попадая в ПК через интернет, электронную почту и диски, вирус активизировался 26 апреля и удалял данные с жесткого диска, а также наносил вред аппаратной части компьютера. В итоге в апреле 1999 года пострадали от вредоносной программы более 300 тысяч компьютеров. Важное отличие вируса от предшественников состоит в том, что еще в течение нескольких лет он продолжал уничтожать данные с компьютеров 26 апреля.

Большой известностью в 2000 году пользовался вирус "ILoveYou" ("Письмо счастья"), заразивший миллионы компьютеров. Алгоритм действий программы был такой: на электронную почту пользователю приходило письмо с сообщение "I love you" и вложенным файлом. Тот, кто скачивал "подарок", получал скрипт, который рассылал такие же письма в огромных количествах и удалял файлы с компьютера.

Фото: ИТАР-ТАСС

В новом тысячелетии, с развитием антивирусных программ, сами вирусы стали изобретательней.

Так, например, в августе 2003 года произошла эпидемия из-за компьютерного "червя" "Blaster". Заразились им более 300 тысяч компьютеров. Но главной целью разработчиков вируса была атака не на обычных пользователей, а на серверы компании Microsoft. Однако сделать этого не удалось. В итоге американский суд решил приговорить одного из модификаторов вируса к полутора годам тюремного заключения.

Один из последних всемирно известных вирусов появился в 2008 году. Компьютерный "червь" "Conficker" атакует операционные системы Windows, находит в них уязвимости, отключает сервисные службы и обновление операционной системы. Также он строит препятствия для пользователя в удалении вируса, блокируя сайты антивирусных программ. В итоге "червь" поразил более 12 миллионов компьютеров.

Отметим, что на сегодняшний день главной целью создателей компьютерных вирусов перестает быть уничтожение информации на компьютерах пользователей. Все больше людей оплачивают свои покупки в интернете, оставляют личные данные в Сети. Это приводит к тому, что теперь разработчикам вредоносных программ важно не стереть информацию с компьютера, а заполучить эту информацию в свое распоряжение.

Например, летом специалисты "Лаборатории Касперского" выявили мобильный вирус, который умеет красть деньги у пользователей смартфонов Android непосредственно с банковских счетов.

Киберпреступников интересует информация и геополитического значения. Так, в начале нынешнего года в интернете была обнаружена масштабная киберсеть. Хакеры следили за дипломатическими, правительственными и научными организациями в различных странах мира. Для заражения систем преступники использовали фишинговые письма, в состав которых входила специальная троянская программа.

А в июне 2013 года "Лаборатория Касперского" сообщала о раскрытии новой шпионской киберсети, получившей название NetTraveler и затронувшей более 350 компьютерных систем в 40 странах мир. Объем похищенных данных составляет более 22 Гб.

Даниил Адамов