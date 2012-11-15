Следующая часть Call of Duty: Modern Warfare может выйти в 2013 году

Обложка Call of Duty. Modern Warfare 3

В Сети появилась информация о начале разработки четвертой части игры Modern Warfare популярной игровой серии Call of Duty. Как стало известно, следующая игра серии может выйти осенью 2013 года.

Героем новой игры серии будет солдат "с нигилистичным взглядом на мир". Имя главного героя не сообщается, но порталу Siliconera удалось выяснить из своих источников, что в шутере он будет фигурировать под кодовым прозвищем "Бен Берк".

Также стало известно, что в одной из миссий "где-то в Сомали" напарником главного героя будет Джон "Соуп" Мактавиш. Но, по всей видимости, этот эпизод будет флэшбеком.

Сейчас ведется работа над озвучкой игры, которая, по предположению источника, будет носить название Call of Duty: Modern Warfare 4.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что компания Activision ведет работу над озвучкой игры. Однако впоследствии Activision опровергла слухи, выступив с заявлением, что никаких работ по созданию четвертой части Modern Warfare не ведется.

Отметим, что Call of Duty является одной из самым популярных серий в мире компьютерных игр. Под маркой Call of Duty выходят две независимые серии игр - Black Ops от компании Treyarch (последняя игра серии вышла 13 ноября текущего года) и Modern Warfare, который разрабатывается компанией Infinity Ward.