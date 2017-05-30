Власти Москвы окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от урагана

Семьям погибших и пострадавшим при урагане, накрывшем Москву 29 мая, выплатят компенсации. Соответствующее решение было принято 30 мая на заседании президиума правительства Москвы.

Каждая семья получит по миллиону рублей. Кроме того, власти окажут помощь в организации похорон погибших.

Ураган обрушился на столицу днем 29 мая. По данным департамента здравоохранения, жертвами стихии в Москве стали 11 человек. Около 150 пострадавших из-за урагана в Москве были доставлены в столичные медучреждения. В настоящее время в больницах остаются 108 человек, в том числе более 20 детей.

МЧС открыло горячую линию после буйства стихии в столице и Центральном Федеральном округе. Звонить можно по телефону: 8-800-775-17-17. Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм и что делать, если ваше авто пострадало во время непогоды.

Прошедшая буря стала сильнейшей за последние 100 лет в столице. Жители города опубликовали множество фотографий и видероликов с разрушениями, которые стихия принесла в город.

