Пострадавшим в аварии в московском метро выплатили более 80 млн рублей

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Пострадавшим в аварии на Арбатско-Покровской линии московского метро выплатили более 80 миллионов рублей компенсаций. Деньги получили 78 человек, сообщается на сайте столичного метрополитена.

В настоящее время в метро поступило еще 99 заявлений о выплате компенсаций. Их в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

До этого метрополитен выплачивал компенсации семьям погибших и пострадавшим, которые лечатся в больницах. Так, с 19 по 22 июля представители подземки совместно с сотрудниками страховой компании и психологами посетили всех пострадавших, за исключением тех, кто находился в тяжелом состоянии. Компенсации выплачивались прямо на месте наличными, кроме того, принимались и заявления на перечисление денег на банковские счета.

Выплаты компенсаций продолжаются. В фойе инженерного корпуса Управления метрополитена по адресу: пр. Мира 41, стр.2. организован пункт приема граждан, который работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по телефону горячей линии: 8 (499) 787-25-86.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.