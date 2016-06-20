Депсоцзащиты оказывает полное содействие расследованию по карельской трагедии

В департаменте соцзащиты прошел брифинг по трагедии в Карелии

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы оказывает полное содействие следствию по расследованию трагедии в Карелии. Об этом на пресс-конференции сообшила первый замруководителя ведомства Ольга Грачева, передает корреспондент m24.ru.

В настоящее время идет полная проверка следственными органами контракта, который был заключен с детским лагерем.

"В Москву доставлены тела 13 детей, уже прошло опознание. 12 опознали, 1 девочку нет. Погибшего Романова Евгения пока еще не нашли. Девочка, сообщившая о трагедии, сейчас находится в больнице. С ней еще 5 детей. С остальными все нормально, они уже находятся в семьях. В лагере остаются 150 детей", – уточнила она.

Грачева добавила, что организаторы лагеря недобросовестно отнеслись к заключению с ними госконтракта. "Из-за новых правил аукционов, мы не знаем, что базы, что за персонал в лагерях. Это закрытая информация. После этого случая все детские проверят", – подчеркнула она.

По ее словам, организаторы детского отдыха на Сямозере до сегодняшнего дня официально не уведомили власти Москвы о трагедии. "До настоящего времени организаторы отдыха нас официально не проинформировали о случившемся. И у нас есть все основания считать, что они недобросовестно отнеслись к тому государственному контракту, который был с ними заключен", – подытожила Грачева.

Люди несут цветы к департаменту труда и соцзащиты населения

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в Карелии детей. Семьи пострадавших детей получат по 300 тысяч рублей.

В московских больницах сейчас находятся пятеро пострадавших в Карелии детей. Средства на компенсацию семьям погибших и пострадавших детей Сергей Собянин распорядился выделить из резервного фонда. Кроме того, столичные власти взяли на себя расходы по погребению погибших из расчета 100 тысяч рублей на ребенка.

Сергей Собянин посетил пострадавших в Карелии детей

Правительство Карелии также подписало приказ о выплате по одному миллиону рублей семьям погибших детей.

Как сообщили m24.ru в ГУ МЧС по республике Карелия, погибли 13 детей из Москвы, еще один ребенок считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сотрудники СК изъяли в карельском управлении Роспотребнадзора документацию по проверке лагеря на Сямозере. В прошлом году к лагерю были претензии из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и в отношении руководства было возбуждено дело об административном правонарушении.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, лагерь будет закрыт.