Семьи пострадавших при взрыве газа получили около 3 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство соцзащиты Подмосковья выплатило около 3 миллионов рублей экстренной компенсации семьям пострадавших при взрыве газа в Сергиево-Посадском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, средства получили около ста человек. Деньги выдаются как наличными, так и перечислением средств на счет пострадавшего.

Кроме того, семьям погибших выплатят по 500 тысяч рублей за каждую жертву взрыва, получившим тяжкий вред здоровью - по 200 тысяч, за вред здоровью средней тяжести –150 тысяч рублей, а пострадавшим с легкой степенью тяжести заплатят 50 тысяч рублей.

Также правительство Московской области окажет материальную помощь за утраченное имущество - 100 тысяч рублей.

Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. Погибли семь человек, шестеро находятся в больнице.

В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Разрушенный участок жилого дома восстановят к 1 марта будущего года. Потребуется усилить четыре последних этажа здания, однако аварийным оно признано не будет.

Около 200 жильцов дома заселили в ближайшие санатории – "Загорские Дали", "Дубна" и "Звезда".