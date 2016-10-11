Форма поиска по сайту

11 октября 2016, 10:51

МЧС России выделило миллион рублей семье погибшего в Гольянове пожарного

Фото: пресс-служба МЧС Москвы

МЧС России выделило миллион рублей семье пожарного Сергея Синелобова, который погиб в сентябре при тушении пожара на складе в Гольянове, сообщает пресс-служба министерства.

Также МЧС России обратилось в правительство Москвы с просьбой улучшить жилищные условия семьи погибшего пожарного. У Синелобова остались двое сыновей, один из них имеет инвалидность.

Как отметил замначальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов, все семьи погибших пожарных находятся под патронажем министерства, им оказывают адресную помощь. "Решаются все социально-бытовые проблемы, вопросы медицинского обеспечения, обучения детей и улучшения жилищных условий", – сказал Желтов.

В свою очередь, вдова пожарного Светлана Синелобова выразила признательность МЧС России за оказываемую поддержку. "Самое главное - нас не отставили один на один с нашим горем, нам помогают в любых ситуациях, в решении любых вопросов", – подчеркнула она.

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС вечером 22 сентября. Горела пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляло 500 метров, но угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове не было.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.

При тушении пожара погибли восемь спасателей. Их семьям выплатят компенсации.

В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

компенсации пожарные МЧС России чп

