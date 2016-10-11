МЧС России выделило миллион рублей семье погибшего в Гольянове пожарного

Фото: пресс-служба МЧС Москвы

МЧС России выделило миллион рублей семье пожарного Сергея Синелобова, который погиб в сентябре при тушении пожара на складе в Гольянове, сообщает пресс-служба министерства.

Также МЧС России обратилось в правительство Москвы с просьбой улучшить жилищные условия семьи погибшего пожарного. У Синелобова остались двое сыновей, один из них имеет инвалидность.

Как отметил замначальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов, все семьи погибших пожарных находятся под патронажем министерства, им оказывают адресную помощь. "Решаются все социально-бытовые проблемы, вопросы медицинского обеспечения, обучения детей и улучшения жилищных условий", – сказал Желтов.

В свою очередь, вдова пожарного Светлана Синелобова выразила признательность МЧС России за оказываемую поддержку. "Самое главное - нас не отставили один на один с нашим горем, нам помогают в любых ситуациях, в решении любых вопросов", – подчеркнула она.