Компенсации пострадавшим в аварии Ту-204 во Внуково увеличат

Пострадавшим при падении самолета Red Wings увеличат компенсации

Столичные власти приняли решение увеличить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета Ту-204 во Внуково. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Сумма, выделенная на компенсации, будет увеличена на 500 тысяч рублей - с 6,7 миллионов до 7,2 миллионов рублей. Решение было принято после с уточнения сведений о пострадавших, сообщает телеканал "Москва24".

Напомним, авиакатастрофа во Внуково произошла 29 декабря 2012 года. Самолет Ту-204 компании Red Wings выкатился за пределы полосы, пробил ограждение и развалился на части. На борту в момент аварии находились 8 членов экипажа, пятеро из них погибли.