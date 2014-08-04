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ЧП

04 августа 2014, 13:52

Пострадавшим при аварии в метро выплачено более 100 млн рублей

компенсации чп

Выплаты пострадавшим в ЧП на "синей" ветке превысили 106 млн рублей

Московский метрополитен выплатил 106 миллионов рублей компенсаций пострадавшим и родственникам погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии. Компенсации получили 82 пострадавших и семьи 12 погибших, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Потерпевшим выплатили 41,050 миллиона рублей наличными, еще 65,261 миллиона были переведены на банковские счета пострадавших и родственников погибших.

Еще 158 заявлений о выдаче компенсаций находятся на рассмотрении специальной комиссии. В Союзе страховщиков предполагают, что всего московский метрополитен выплатит около 150 миллионов рублей.

В настоящее время в НССО действует "горячая линия" по обработке обращений граждан, желающих получить компенсацию. За помощью обратились более 200 пострадавших при аварии в метро.

Желающие получить информацию о порядке получения компенсаций могут обратиться по телефону "горячей линии" - 8-985-316-95-76.

Какие документы нужно предоставить для получения выплат

При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:

  • Заявление в свободной форме (рекомендуемую форму можно найти здесь)
  • Документ, удостоверяющий личность
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем пострадавшего (только в том случае, если документы подает не сам потерпевший, а его представитель)
  • Документы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности (например, выписка из амбулаторной карты или справка)
  • Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности (если есть)
  • Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории "ребенок-инвалид" (если есть)

Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления всех документов.

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Напомним, 15 июля, в 8.38 между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. По данным департамента здравоохранения Москвы, погибли 23 человека, более 400 пострадали.

В настоящее время в клиниках остаются 27 пострадавших в аварии в метро. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, родственники погибших в результате аварии получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Люди, получившие травмы тяжелой степени, - по 500 тысяч рублей, средней степени - по 250 тысяч рублей, легкой - 50 тысяч рублей.

Страховые выплаты от метро составят по 2,25 миллиона рублей семьям погибших и до 500 тысяч - пострадавшим. Детям, которые проживают в Москве и потеряли в результате аварии одного или обоих родителей, ежемесячно будут выплачивать по 13 тысяч рублей.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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