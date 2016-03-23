Камбербэтч в образе Шерлока Холмса стал комиксом манга

Обложка комикса "Шерлок Холмс. Этюд в розовых тонах"

Последняя экранизация книг сэра Артура Конан Дойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом легла в основу комикса манга, сообщает издание The Guardian.

Японский художник Джей проиллюстрировал в традиционном стиле первый рассказ английского писателя "Этюд в розовых тонах". Сегодня стало известно, что британское издательство Titan Comics обещало выпустить переведенный на английский язык манга в июне 2016 года спустя четыре года после релиза комикса в Японии.

"Интересно посмотреть на то, как японцы интерпретируют британские сериалы. Они сохраняют динамику действия, но по сравнению с американскими комиксами, дополняют сюжет характерными для манга особенностями", – говорит Андрю Джеймс, главный редактор издательства Titan Comics.

Сериал "Шерлок Холмс" представляет собой вольную адаптацию произведений Артура Конан Дойла о частном детективе Шерлоке Холмсе и его напарнике, докторе Джоне Ватсоне, перенесеную из XIX в XXI век. Главные роли в сериале исполнили британские актеры Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.