Балет на батуте представят в театре "МодернЪ"

Фото: театр "МодернЪ"

На большой сцене Московского драматического театра "МодернЪ" в ноябре и декабре сыграют спектакль "Счастливое событие" по произведению Славомира Мрожека. Зрителей ждет комедия, соединившая в себе несколько жанров, карточные фокусы, балет на батуте и акробатические номера.

Режиссер Светлана Врагова в свое время поставила этот спектакль специально для Спартака Мишулина, которому в "Счастливом событии" отводилась главная роль – генерала. Затем в этой роли выступал Валерий Золотухин, сейчас генерала играет Алексей Багдасаров, сообщили в театре "МодернЪ".

Действие происходит в доме, где живет молодые супруги. Отец главы семейства – смешной и величественно-трагичный генерал – пытается воспрепятствовать зарождению новой жизни.

Генерал спит в одной постели с супругами и всячески мешает им быть наедине. Но ребенок – продолжатель рода – все-таки появляется на свет, а побежденный генерал уходит, показав фигу.

"Счастливое событие" покажут 16, 23 ноября, а также 13 и 21 декабря. Начало в 19.00.

Билеты - от 500 до 2500 рублей.

