Балет на батуте представят в театре "МодернЪ"

Фото: театр "МодернЪ"
На большой сцене Московского драматического театра "МодернЪ" в ноябре и декабре сыграют спектакль "Счастливое событие" по произведению Славомира Мрожека. Зрителей ждет комедия, соединившая в себе несколько жанров, карточные фокусы, балет на батуте и акробатические номера.
Режиссер Светлана Врагова в свое время поставила этот спектакль специально для Спартака Мишулина, которому в "Счастливом событии" отводилась главная роль – генерала. Затем в этой роли выступал Валерий Золотухин, сейчас генерала играет Алексей Багдасаров, сообщили в театре "МодернЪ".
Действие происходит в доме, где живет молодые супруги. Отец главы семейства – смешной и величественно-трагичный генерал – пытается воспрепятствовать зарождению новой жизни.
Генерал спит в одной постели с супругами и всячески мешает им быть наедине. Но ребенок – продолжатель рода – все-таки появляется на свет, а побежденный генерал уходит, показав фигу.
"Счастливое событие" покажут 16, 23 ноября, а также 13 и 21 декабря. Начало в 19.00.
Билеты - от 500 до 2500 рублей.
Славомир МрожекПольский писатель, драматург, эссеист и художник. Родился 29 июня 1930 года в Боженчине. Работал журналистом в газете "Дзенник польски" Его первые фельетоны вышли в печать в 1950-х годах.
Первая пьеса Мрожека "Полиция" поставлена в 1958 году.
Мрожек жил в Варшаве, Германии, США, Италии, Мексике и во Франции. Скончался 15 августа 2013 года в Ницце.