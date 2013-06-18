Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 14:16

В московских водоемах обнаружили личинки малярийных комаров

В трех московских зонах отдыха без купания обнаружили личинки комаров. После проверки выяснилось, что это личинки насекомых из рода Anofeles - малярийных комаров.

Неприятную находку обнаружили в Екатерининском пруду в центре города, в Кузьминских прудах и парке "Лефортово" на юго-востоке столицы. Личинки могут стать переносчиками малярии. Управляющим компаниям отправили заявки с просьбой провести дополнительную обработку водоемов.

Роспотребнадзор рекомендует москвичам пользоваться репеллентами для отпугивания комаров, сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что будут проводить регулярный мониторинг состояния зон отдыха в Москве.

Отметим, что малярия является одной из наиболее опасных болезней человека. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Африке.

