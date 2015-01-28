Google Play удалил приложение "Антиколлектор"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Магазин приложений для Android Google Play удалил программу "Антиколлектор", позволяющую блокировать звонки и сообщения соответствующих служб.

При этом в Google Play есть похожие приложения – "черные списки" номеров и "антиспам", не пропускающий SMS-сообщения.

Как пишет "Коммерсантъ", удалению программы предшествовала жалоба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В организации считают, что "Антиколлектор" противоречит правилам Google.

Разработчик программы намерен добиться восстановления в суде. По мнению юристов, если он докажет, что приложение не нарушало правил Google, то может потребовать восстановления и возмещения убытков, а также предъявить иск о защите репутации.

Приложение "Антиколлектор" собирало базу телефонных номеров служб по взысканию долгов и блокировал звонки и SMS с этих номеров на смартфоны, где установлено приложение. Бесплатную версию программы скачали более 100 тысяч человек, позже она стала платной и ее купили еще 2,5 тысячи пользователей.