Миллионы с клейким оборотом: почтовые марки ценой в состояние

"Черный пенни". Фото: www.ebay.com

Ровно 173 года назад, 6 мая 1840 года в Великобритании вышел в свет первый в мире тираж почтовых марок. На них был изображен профиль королевы Виктории на черном фоне. Стоила такая марка 1 пенни, поэтому получила название "Черный пенни". M24.ru вспоминает другие раритетные марки, а также связанные с ними истории.

Изобретение почтовой марки приписывается Роуленду Хиллу, впоследствии английскому генерал-почтмейстеру. Он выдвинул идею единообразного почтового тарифа, оплачиваемого отправителем, предложив маркировать конверты маленьким кусочком бумаги с печатью, покрытым с обратной стороны клеевым слоем, который отправитель мог бы купить за определенную фиксированную сумму и приклеить к оборотной стороне письма.

Эта идея не сразу нашла отклик, Хиллу понадобилось целых три года, чтобы убедить руководителей почтового ведомства в той пользе, которую принесло бы появление марок. Зато когда он все же добился своего, объем почтового сообщения в Англии вырос более чем вдвое - с 75 миллионов писем в 1839 году до 168 миллионов в 1840 году. Кроме того, значительно облегчилась обработка корреспонденции и упростилась процедура оплаты писем. А сам изобретатель марки Роуленд Хилл 14 лет спустя стал генеральным секретарем английского почтмейстерства.

Хотя "Черный пенни" и был выпущен без малого два века тому назад, его нельзя назвать редкой маркой, потому что разошелся он тиражом 68,8 миллиона экземпляров. Тем не менее, многие филателисты хотят иметь эту марку в своей коллекции. На интернет-аукционе eBay можно найти десятки предложений о продаже "Черного пенни" по цене от 10 до 200 долларов. Украсить свой альбом таким раритетным экземпляром может любой собирающий марки школьник.

Совсем иное дело "Голубой Маврикий" - первая марка, выпущенная в британской колонии Маврикий в 1847 году. На ней изображен тот же профиль королевы Виктории, что и на "Черном пенни" только на голубом фоне. От тиража сейчас осталось всего несколько марок, стоимость каждой из которых превышает 1 миллион долларов. "Голубой Маврикий" был и в коллекции у командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева.

Еще одним "Маврикием" владеет английская королева Елизавета II.

"Оранжевый Маврикий" ценится не намного дешевле голубого. Фото: ИТАР-ТАСС

А еще одна из самых дорогих марок в мире появилась в результате типографской ошибки. Это первая шведская марка, выпущенная в 1855 году. На ней был изображен герб страны в сине-зеленой гамме, однако при печати одной из партий случился технический сбой, в результате которого марки получились желтыми. До нас дошла всего одна марка из того тиража, получившая название "Желтый трехскиллиноговик". Ее стоимость можно будет узнать, когда нынешние владельцы решат выставить ее на торги. Сами они, пожелавшие остаться неизвестными, купили ее за 2,3 миллиона долларов в 2010 году. Кстати, в 1937 году "Желтый трехскиллиноговик" приобрел румынский король Кароль II, ему она досталась значительно дешевле - за 30 тысяч долларов в сегодняшних ценах.

Также дефект, допущенный при печати, сделал уникальной американскую марку, выпущенную в 1918 году. Изображение аэроплана "Кертис-Дженни" на ней оказалось перевернутым. Сейчас сохранился блок из четырех таких марок, в 2005 году он был продан за 3 миллиона долларов, хотя сразу после выпуска стоил всего 24 цента.

Впрочем, последний покупатель недолго держал "Дженни" у себя, а обменял весь блок на редчайшую марку с изображением американского президента Франклина, выпущенную в 1868 году, так называемый, "Святой грааль" (Z Grill). До недавних пор считалось, что таких марок всего две - вторая хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Но в 2012 году немецкий пенсионер случайно обнаружил третий "Святой Грааль" в пакете с марками, купленном на блошином рынке.

Первой гавайской марке "Гавайским миссионерам", выпущенной в 1851 году, стать филателистской редкостью помогло, как ни странно, ее низкое качество. Напечатанные на плохой тонкой бумаге марки быстро приходили в негодность. До наших дней дошло всего 16 штук.

А самой редкой и дорогой российской почтовой маркой считается шестикопеечный "Тифлисский уникум". Она была выпущена в 1857 году, как следует из названия, в Тифлисе. Специалисты не совсем уверены в подлинности этой марки, что не мешает оценивать ее примерно в 8 миллионов долларов.

Иногда цены на марки взвинчивают политические решения. Так произошло с советской маркой "250 лет исторической Полтавской победы 1709 г.", выпущенной в 1959 году. Тираж официально продавался всего несколько минут, затем наверху было решено ввиду предстоящего визита Никиты Хрущева в Стокгольм не напоминать шведам о былых разногласиях. Продажи марок свернули. Те счастливцы, что успели приобрести их по цене 40 копеек, теперь могут продать эти марки примерно за 10-20 тысяч долларов.



Возможно кто-то из них успел купить "Полтавскую победу". Советские филателисты, 1961 год. Фото: ИТАР-ТАСС

А вот приуроченная к визиту Хрущева в Швецию, Данию и Норвегию марка "Рейс мира и дружбы" стала раритетом, потому что вернувшись из турне генсек был снят с должности. Уничтожили так и не успевший поступить в продажу тираж марок. Один экземпляр все же случайно попал в руки к коллекционерам. В 2008 году он был продан за 28,7 тысячи долларов.

Самой же дорогой советской маркой считается выпущенная в 1932 году так называемая "Картонка", это блок из 4 марок с изображением ГМИИ имени Пушкина, напечатанный тиражом всего 500 экземпляров на очень плотной бумаге в честь Всесоюзной филателистической выставки. В 2008 году одна из "картонок" была продана на аукционе Cherrystone за 776 тысяч долларов.

Григорий Медведев