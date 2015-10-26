Приятная зависимость: какую роль играет кофе в жизни мегаполиса

Фото: Solo Imaji/Barcroft Media

У каждого человека, живущего в большом городе, наверняка есть свои маленькие пристрастия, которые улучшают настроение и делают его жизнь намного уютнее. Для корреспондента m24.ru Анны Лебедевой чашка кофе – ни с чем не сравнимое удовольствие.

Не представляю, что когда-нибудь мне придется отказаться от этого магического напитка, с которого начинается не только утро, но и карьера, деловые переговоры, крупные сделки, первое свидание, высокое давление и даже тахикардия.

"Может быть, кофе?" – с этой фразы начинают знакомство топ-менеджеры крупных компаний и секретари на ресепшенах. А мы, смакуя перемолотые и сваренные кофейные зерна, коротаем время в ожидании чего-то нового в нашей жизни и фантазируем, как будем успешно развиваться в той компании, где делают такой вкусный раф или капучино.

Сложно представить деловые переговоры за бокалом вина, когда в любой момент можно потерять рассудок и принять неправильное решение. Кофе – лучший генератор наших мыслей и помощник в любых коммерческих беседах, а аромат этого напитка обволакивает скучное офисное пространство и делает его уютным.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Начиная свое утро с чашки кофе, мы впадаем в приятную зависимость и становимся кофеманами – людьми, которые пьют этот напиток не только по утрам, но и в течение дня, сжимая в руках картонный стаканчик бодрости.

Горячий напиток в бумажном стакане всегда вызывает у меня теплые эмоции. И я опять прошу бариста приготовить мятный мокко или латте с имбирно-пряничным сиропом с собой, чтобы выйти в город и забыть о том, что холодно, что скоро снег, мороз и слякоть. Аромат свежих кофейных зерен переносит меня в Рождество – такое же волшебное, как в детских книжках и обязательно с тонким ароматом имбирного пряника.

Мое первое свидание с будущим мужем началось именно с чашки кофе в маленькой кофейне в Камергерском переулке. Помешивая шершавой деревянной палочкой густую пену капучино и оставляя вкус кофе на языке, мы узнавали друг друга все больше и больше. Кофе объединяет – однозначно. И дает возможность перевоплотиться и быть не только Анной.

"Мятный мокко для Софии!" – крикнет бариста. И сегодня несколько минут, пока я буду доедать хрустящий круассан, люди за соседним столиком будут видеть перед собой веснушчатую Соню, а завтра на моей картонной чашке напишут имя Алиса, и я, 35-летняя дама, возьму готовый мокко и, как студентка после бессонной ночи, побегу на очередную лекцию в университете, раздавая прохожим неповторимый аромат самого вкусного кофе на свете.

Знаете, я очень настороженно отношусь к людям, которые не любят пить кофе, и сочувствую тем, кому по состоянию здоровья нельзя наслаждаться этим чудесным напитком. А вы?