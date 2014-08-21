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Новости культурного мира

21 августа 2014, 17:34

Одну из первых московских печатных книг выставят на продажу

книги аукцион раритеты печать редкие лоты

Фото: ИТАР-ТАСС

21 августа в "Доме антикварной книги в Никитском" пройдет аукцион, на котором представят несколько тысяч редких книг и рукописей из частных собраний, сообщает пресс-служба "В Никитском".

Главным лотом станет Среднешрифтное Евангелие, по мнению экспертов, выпущенное в 1558 году. Такого рода издание впервые выставят на российских торгах. Книга была издана Анонимной типографией. Существование этой типографии было установлено в конце XIX века. В результате исследования анонимных московских изданий того времени ученые пришли к выводу, что они вышли в одной типографии, начавшей работать в Москве еще до создания типографии Ивана Федорова.

Некоторые исследователи думают, что Среднешрифтное Евангелие является самым первым московским печатным изданием. А вот эксперт Евгений Немировский считает его третьей по счету книгой, вышедшей в московской печати.

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Отметим, что схожий по уникальности раритет – Узкошрифтное Евангелие – был продан на аукционе "В Никитском" за 6 000 000 рублей при стартовой цене в 1 200 000 рублей.

Официально первой напечатанной в Москве книгой считается "Апостол", изданный в 1564 году. Она вышла тиражом около 2000 экземпляров (до наших дней сохранилось примерно 60) на 267 листах. В следующем 1565 году был напечатан "Часовник", а вскоре русские первопечатники вынуждены были бежать из Москвы, так как народ счел их еретиками и сжег печатный двор.

Первой книгой, вышедшей из возобновленной московской типографии, стала "Триодь постная", отпечатанная в 1589 году. С тех пор книгопечатание в Москве более не прекращалось, несмотря на наступившее смутное время и пожар типографии в 1611 году.

Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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