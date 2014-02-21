Конец или начало: жизнь после Рагнарека

Локи

Ближайший уикенд обещает быть жарким: в субботу, 22 февраля, по расчетам экспертов наступит Рагнарек – скандинавский конец света.

Волк проглотит солнце, и мир погрузится во тьму. Со дна океана поднимется – нет, не Ктулху – могучий змей Ёрмунганд, а по бескрайним снежным полям, в которые должны к субботе превратиться моря и океаны, приедет, как на санях, корабль Нагльфар. Запасайтесь поп-корном. Будет весело.

В преддверии масштабного светопреставления, сетевое издание M24.ru рассказывает об апокалиптических традициях разных культур.

Грозно грядущий жребий богов

История о Рагнареке – одна из самых трагичных на всем мифологическом пространстве. Пророчество о нем содержится в "Прорицании вёльвы" – песни "Старшей Эдды". Особого драматизма этой истории добавляет то, что боги изначально знали о своей судьбе, но все равно пошли на верную гибель. Как и в любой другой религиозной структуре, перед часом Х бьют тревожные звоночки.

"В распре кровавой брат губит брата; кровные родичи режут друг друга". Перед Рагнареком вёльва прорицает бесконечные междоусобицы: отец поднимет секиру на сына, а брат перережет горло сестре, люди забудут о доброте и милосердии – "волчий век – пред кончиною мира".

В "Речах Вафтруднира" в той же "Старшей Эдде" также упоминается "зима великанов" Фимбулвинтер – трехлетняя зима, которая наступит после смерти Бальдра, бога весны и света и, заодно, сына Одина. Известно, что зиму эту переживет только одна человеческая пара, которая и станет Адамом и Евой нового времени. Обгоняя события, скажу, что мир после смерти воскреснет вновь – цикличность, которая присуща большинству религиозный верований.

Рагнарек

Итак, брат брата убил, зима отгремела, что дальше? Ничего хорошего. Один волк поглотит солнце, другой – луну, упадут звезды, от землетрясений задрожит ясень Иггдрасиль – мировое древо, в виде которого скандинавы представляли себе вселенную. Огромный волк Фенрир – младшенький из детей Локи и давний враг асов – разорвет свои оковы. Следом за ним проснется средний сынок Локи – змей Ёрмунганд, который ранее опоясал землю и вцепился в собственный хвост.

Из болот царства мертвых Хельхейма выплывет корабль Нагльфар, сделанный из ногтей мертвецов. Потустороннюю команду на его борту возглавит неугомонный Локи - наш пострел везде поспел. Фенрир и Ёрмунганд будут изрыгать пламя с ядом на небо и землю, Локи со своим волшебным кораблем – двигаться вперед. Тут и наступит последняя, яростная битва между силами зла и добра. Погибнет и Один, и Тор, и Фрейр, и другие известные нам боги. В конце концов великан Сурт срубит мировое древо, что и спровоцирует конец мира.

С кораблем Нагльфаром связана особая древнескандинавская традиция, которая описывается в первой части "Младшей Эдды" – "Видении Гюльви". Скандинавы отрезали своим покойникам ногти и сжигали их, чтобы корабль никогда не был создан.

Но время циклично: вскоре возникнет новая земля, которая вновь поднимется из моря. Выжили сыновья Тора и некоторые другие боги, воскрес Бальдр, а с ним вернулись времена года. А в великой роще укрылись два человека – Лив ("жизнь") и Ливтрасир ("пышащий жизнью"), которые и дадут начало поколению новых людей.

СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Постер к фильму "Тор" Тор 1, 2 и вскоре 3 Эпичные киноприключения скандинавских богов на Земле и в Асгарде, основанные на одноименных комиксах Marvel Comics. Сюжет строится вокруг аса Тора, ведающего громом и молниями. В наказание за высокомерие, Один низвергает Тора на землю, лишив силы и молота Мьёльнира. В это время в пустыне Нью-Мексико доктор Джейн Фостер, ее наставник Эрик Селвиг и аспирантка Дарси Льюис собираются зафиксировать одно атмосферное явление, но видят странное свечение в небе. Они пытаются подъехать на машине и снять его на камеру, но случайно сбивают Тора. В пятидесяти милях от них падает молот, и никто не в силах его поднять… Обложка книги "Американские боги", изданной издательствами "АСТ" и "Астрель" Американские боги Роман "Американские боги" Нил Гейман написал в 2001 году. В произведении смешиваются элементы американской культуры с древней и современной мифологией. В книге повествуется о приключениях бывшего заключенного Тени, которого выпустили досрочно из-за гибели жены в автокатастрофе. Его нанимает некий мистер Среда в качестве телохранителя на время длительного путешествия по Америке. Выясняется, что Среда никто иной, как Один, скандинавский верховный бог, который собирает американские воплощения Старый Богов. В романе также фигурируют Локи, балтийский бог Чернобог, индийская богиня Кали, египетские Бастет и Анубис, африканский Ананси и другие божества. В комиксах "Песочный человек" намекается, что сам Тень – уже упомянутый нами скандинавский бог Бальдр. На данный момент ведется работа над сериалом "Американские боги", который будет состоять из шести сезонов - от десяти до двенадцати серий каждый. Дата релиза не сообщается. Обложка альбома Blood Fire Death, группа Bathory Викинг-метал Разновидность "тяжеляка", лирика которого основана на скандинавской культуре и мифологии. Образовался жанр в начале 1990-х в Швеции и Норвегии. Основателями принято считать шведскую группу Bathory, которая по молодости тяготела к блэк-металу. В своем четвертом альбоме Blood Fire Death ребята неожиданно обратились к истокам – времени храбрых викингов, а в следующем альбоме Hammerheart вообще начали экспериментировать со скандинавскими народными инструментами, из-за чего музыка стала мелодичней, а гроулинг сменился чистым вокалом. Викинг-метал также играют Týr, Ensiferum, Finntroll и Moonsorrow. Стоит отметить, скандинавская тематика часто встречается у хеви-металистов. Например, группа Manowar неоднократно посвящала скандинавской мифологии целые альбомы.



Четыре всадника Апокалипсиса, фрагмент росписи ярославской Церкви Ильи Пророка. Фото: M24.ru

Самые известные всадники

"Судьба Мира была предрешена и четыре всадника Апокалипсиса уже спустились на Землю, но на их пути встал отважный цыганский табор" (неизвестный сетевой творец)

Про Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова сказано много: пожалуй, это одна из самых цитируемых в массовой культуре частей Библии. Без Откровения мы бы никогда не посмотрели "Омена" или "Седьмую печать" Бергмана, не увидели бы гравюру "Четыре всадника Апокалипсиса" Дюрера или, например, этот же сюжет в росписи ярославской Церкви Ильи Пророка. Да что говорить, без труда Иоанна Богослова не было ряда субжанров научной фантастики или жанра ужасов. Современная массовая культура изобилует образами Апокалипсиса – она смакует их.

В Откровении Иоанна Богослова описываются события, предшествующие Второму пришествию Иисуса Христа на землю, которые будут сопровождаться катаклизмами и, как ни странно, чудесами. Это единственная пророческая часть Нового Завета. Таинственная, сложная для понимания книга, которая до конца не изучена и в наши дни. До сих пор нет единого мнения даже о всадниках и о том, что они олицетворяют в действительности. Тем и опасно – неправильное толкование Апокалипсиса приводило ко многим несчастьям. Вспомнить хотя бы историю пензенской секты, члены которой ушли в добровольный затвор в пещеру, ожидая скорого конца света. В результате погибли несколько человек, а лидера секты забрали в психиатрическую лечебницу.

Принято считать, что Иоанн – это апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов. Посредством видений ему открылось будущее рождение Антихриста на земле, второе пришествие Иисуса Христа, конец света и последующий Страшный суд. Именно в Откровении упоминаются такие символы, как апокалиптические всадники, вавилонская блудница, жена, облаченное в солнце, или число зверя – 666.

"Воины Апокалипсиса" (1887), художник Виктор Васнецов

"И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри". Вначале появился всадник на белом коне с луком в руках. "И вышел он как победоносный, и чтобы победить". Евангелист Билли Грамма интерпретирует всадника, как Антихриста, лжепророка. Иисус имеет множество венцов, а этот всадник только один.

Христианский богослов II века Ириней Лионский назвал этого всадника самим Иисусом Христом, а белого коня интерпретировал, как успех распространения Евангелия. Белый цвет в Библии – олицетворение праведности, к слову, самому Иисусу в ряде появлений дается имя: Завоеватель. Противники версии упирают на то, что Христос, будучи Агнцем, открывающим печати, вряд ли будет одной из действующих сил, создаваемой печатью.

Когда Агнец снял вторую печать, в мир пришел всадник на рыжем коне с большим мечом в руках. "И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга". Традиционно его ассоциируют с войной. С третью снятой печатью появился всадник на вороном коне, имеющий "меру в руке своей". Знакомьтесь, голод. Агнец снял четвертую печать и появился "конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним".

Фрагмент картины "Апокалипсис" Виктора Васнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

После снятия пятой печати, возникают души убиенных за слово божие, а шестая печать сопровождается катаклизмами. Перед седьмой печатью Ангел указывает на божьих избранников и появляются христиане, погибшие за веру. Затем у престола возникают семь ангелов с трубами. Катастрофы уничтожили треть земли, треть моря превратили в кровь, а треть речных вод стала полынью, погасла треть звезд, третья часть солнца и третья часть луны.

На звук пятой трубы открылась бездны и из нее вышла саранча, чтобы сгубить всех тех, кто не был отмечен печатью божьей. Шестая труба высвободила четырех Ангелов-губителей, уничтоживших треть человечества. А со звуком седьмой трубы наступило Царство Божье.

Это еще не все - Откровение содержит великое множество занимательных событий. Например, в нем говорится об Армагеддоне – месте последней битвы добра и зла. Если во время Рагнарека основное место битвы – вымышленная равнина Вигридр, то на место христианской финальной битвы может съездить каждый из нас – достаточно купить билет до Израиля. Считается, что греческое слово "Армагеддон" с иврита – это гора Мегиддо, название холма в десятке километров от Афула на севере Израиля. Ничего особенного из себя это место не представляет (пока) - автор этой нетленки там гулял. "Степь да степь кругом", - как поется в знаменитой песне.

АПОКАЛИПСИС В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ Кадр из мультфильма "Пони Апокалипсиса" Четыре пони Апокалипсиса "Четыре пони апокалипсиса" – скетч, вошедший в американский пародийный сериал "Робоцып". История про всадников здесь накладывается на линейку игрушек My Little Pony, в результате появляются злобные Пони Апокалипсиса, исполненные в радужных цветах. "Пони Апокалипсиса, накажите человечество за грехи его", - поется во вступительной песенке. Желтая пони отвечает за болезни, голубая – за голод, красная – пони войны, черная, как вы уже догадались, - пони смерти. Дин и Сэм Винчестеры. Фото: facebook.com/Supernatural Братья на страже ада Тема Апокалипсиса обыгрывается в нескольких сезонах американского телесериала "Сверхъестественное" (3-й, 4-й, 5-й). Трактовка Откровения и апокалиптических событий в фильме вольная, чем и интригует. Начинается Апокалипсис с открытых врат ада, из которых на свободу вырываются сотни демонов. Главным героям саги – братьям Дину и Сэму Винчестерам – нужно предотвратить взлом 66 печатей, которые сдерживают Люцифера. У них это не получается – Люцифер свободен и готов творить Армагеддон, в чем ему активно помогают всадники Апокалипсиса. Но конец света – не конец, если не было схватки между Люцифером и архангелом Михаилом, который так не вовремя потерял свой меч. Осложняет все то, что главная битва между добром и злом уничтожит половину планеты. Винчестеры не могут этого допустить. Обложка к книге "Посох и шляпа" Терри Пратчетта, издательство "Эксмо" Всадники Абокралипсиса Всадники Абокралипсиса - герои произведений английского писателя Терри Пратчетта, заселенные в созданный им Плоский мир. Голод, Чума, Война и Хаос несколько раз собирались, чтобы творить Апокалипсис, но каждый раз неудачно. Вместо этого они всего лишь играли в карты. Во время одной из таких сходок некто украл у них лошадей, в результате вместо Апокалипсиса случился Абокралипсис, который всадники отметили пьянкой в придорожном трактире. Всадники также присутствуют в совместной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана "Добрые предзнаменования", однако место первого всадника заняло Загрязнение, ибо Мор ушел в отставку после изобретения пенициллина.

Большая тройка индуизма

Во главе индуистского пантеона стоит большая троица. Брахма – создатель этого мира, Вишну – тот, кто мир охраняет, и Шива – бог-разрушитель: в те времена, когда мир переполнится злом, он его уничтожит.

Еще важно, что мифологическое время в индуизме делится на четыре периода – четыре "юги". Кратко расскажем о каждом из них: крита-юга – эпоха, когда человечество чисто и праведно (удивительно, но это самая длинная эпоха).

Брахма, Вишну, Шива

Дальше наступает трета-юга – возникают сословия, религия становится "опиумом для народа", человек познает вкус греха. После нее следует двапара-юга – зло и пороки берут верх над людьми, случаются эпидемии и прочие горести. И вот она – звезда нашего вечера – кали-юга. Это самая короткая юга, которая началась 18 февраля 3102 года до нашей эры – то есть мы с ваши живем в эти неспокойные времена.

В эпоху кали-юги нет места для добродетели. Правители не заботятся о народе, а только наживаются за счет него. Балом правит злоба, страх и алчность. Завершится эпоха масштабным огненным шоу и плясками Шивы, в конце которых мир будет уничтожен.

Не расстраивайтесь: продолжение следует. После уничтожения мира наступит ночь Брахмы, во время которой он будет отдыхать 12 тысяч лет. Потом, видимо, ему наскучит, поэтому мир будет воссоздан.

ИНДУИЗМ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Кадр из фильма "Сила богини Дурги" Сила индийских спецэффектов Если вы ищите индуизм в массовой культуре, то дорога эта пряма и ведет в Болливуд. Никто не смог обыграть тему индуизма в кинематографе так, как сами индусы. Предлагаем начать с картины "Сила богини Дурги", которая рассказывает об извечной борьбе добра в лице индийской богини и зла, представленным демоном Бхайравой. И все это с плясками, музычкой и удивительными, чисто индийскими спецэффектами – деревья, отбивающие корнями молнии, пар, идущий из ушей, лазеры из глаз… Дурга, кстати, одна из самых популярных богинь в индуизме. Во время богослужения ей приносят кровавые жертвы: козла или буйвола, иногда - птиц, черепах, рыб, оленей и даже тигров, к слову, можно, и человеческую жертву принести и собственную кровь. Постер к фильму "Махабхарата" Книга, которая содержит все Махабхарата - одно из крупнейших литературных произведений в мире, древнеиндийский эпос, в основе которого лежит повествование о распре между двумя группами двоюродных братьев - Пандавами и Кауравами. В этой книге, состоящей из новелл, басен, притч, легенд и диалогов, есть все: богословие, политика, рассуждение о праве, космогонические мифы и так далее. Махабхарата состоит из восемнадцати книг и содержит более 75 тысяч двустиший, что в несколько раз длиннее Илиады и Одиссеи вместе взятых. В 1989 году английский режиссер Питер Брук решил поставить по книге фильм-спектакль. К слову, подготовка к фильму шла около 10 лет. Актеры все это время жили в Индии, Пакистане и Гималаях, вдали от цивилизации. Они читали святые тексты и занимались медитацией. Только после того, как актеры морально созрели для своих ролей, получился и спектакль. Фото: samvel.net Приключения в картинках Американские комиксы? Кому они нужны, когда есть индийские! Супергерои Шива и Кришна спешат на помощь – что может быть интереснее. На самом деле, в индийских комиксах популярно рассказываются различные эпизоды из святых текстов. В доступной форме они дают представление о происхождении богов, пересказывают эпос и так далее. Если постараться, то в интернете можно найти переводы на русский язык. Например, здесь.

Два трубных гласа

Вера в Божий суд (киямат) – неотъемлемая часть исламского вероубеждения. В день, известный лишь Аллаху, миру придет конец. "Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно“, - говорится в Коране. Киямат начнется с двух трубных гласов ангела Исрафила. Первый известит об уничтожении всех божьих творений, второй – о воскрешении человечества и Божьем суде.

Как и у христианского Апокалипсиса, у киямата есть признаки – малые и большие. Среди первых – это рождения и смерть пророка Мухаммеда, освобождение Палестины, появление лжепророков, невежество, увеличение количество женщин по отношению к мужчинам, большое количество самоубийств, природные катаклизмы и другие. Больших признаков, которые необязательно идут сразу после малых, всего десять: восход солнца с Запада, сошествие Тумана, появление Даббат аль-Арз (вьючное и верховое животное, которое выйдет из-под земли), нашествие Яджуджа и Маджуджа (соответствуют библейским Гогу и Магогу – нечестивые племена, наводящие порчу на людей), пришествие Исы (Иисус в христианстве) и появление Даджада (Антихрист), затмение солнца на западе, на востоке и в Аравии, а также выход огня в Адне (Эдем), который и погонит людей к месту собрания.

Самый большой в мире Коран весом 800 килограммов, изготовленный итальянскими мастерами. Фото: ИТАР-ТАСС

Во время Судного дня дела человеческие взвесят на весах "Мизан". Благочестивые люди сразу попадут в сады Адна и испытают счастье, понимание которого лежит за пределами человеческой фантазии. Неверующие в Аллаха будут вечно гореть в страшном огне. Они захотят вернуться в мир, чтобы жить иначе, но будет поздно.

Крутится - вертится

В буддизме, как и в индуизме, есть четкое разделение на эпохи – кальпы. Великая Кальпа делится на четыре обычных кальпы. Сначала идет Вивартакальпа – "эон эволюции" – время, когда вселенная только начинает свое существование, после наступает Вивартастхаикальпа – "эон эволюции-длительности" – стабильный период, следом - Самвартакальпа – "эон угасания" – вселенная начинает чахнуть и, наконец, Самвартастхаикальпа – "эон угасания-длительности" – в течение этого времени вселенная остается в состоянии пустоты. Каждая из этих кальп состоит из двадцати антаракальп одинаковой длительности, то есть из подпериодов.

Первые кальпы нас не интересуют. Нам важна предпоследняя – время большого "БУМ". Что интересно, в буддизме, в отличие от того же индуизма, гибель мира наступает не тогда, когда человечество начинает тонуть в помоях из собственных грехов, а наоборот – Самвартакальпа наступает в тот момент, когда мораль достигла максимума. Человек уже не выбирает путь деградации, он поднимается все выше – в иные миры вплоть до Абхасвары (мир богов), где и находит спасение.

Верующие делают преподношения Майтрейе, молятся за всех живых существ, готовятся к встрече с грядущим Буддой. Фото: ИТАР-ТАСС

Во время Самвартакальпы перестают рождаться люди и животные, пустеют миры, в том числе и богов. Под конец остается лишь Брахма, но приходит Великий Огонь и сжигает все, что ниже Абхасвары, к чертовой бабушке, включая и трон Брахмы. Соответственно, спасутся лишь те, кто успел доэволюционировать до Абхасвары. Дальше наступает Самвартастхаикальпа - ниже мира богов колышется пугающая пустота. Ничего не происходит. Но, кальпа закончилась, задули космические ветры, структура вселенной начала восстанавливаться…

Само понятие конца света абсурдно для буддизма, где основополагающий постулат – бесконечность бытия. Большая кальпа завершается, но спустя время мироздание "развернется" и цикл в миллиарды лет повторится. Сансара никогда не закончится, потому что она никогда не начиналась.

БУДДИЗМ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ Виктор Пелевин. Фото: ИТАР-ТАСС В книгах Виктора Пелевина можно найти смесь концепций из нескольких направлений буддизма - тибетского и дзэн-буддизма. По словам писателя, он начал интересоваться буддизмом еще в детстве, хотя религиозная литература была труднодоступна в СССР. "Буддизм же казался мне единственной религией, которая не похожа на проекцию Советской власти в духовной сфере. И только намного позже я осознал, что все было наоборот - Советская власть была попыткой проекции божественного порядка на земле. Буддизм был абсолютно вне этого порочного круга, и в нем было что-то настолько странно захватывающее и одновременно успокаивающее", - сказал он. Дхарма Будды, по его словам Пелевина, - лучший инструмент для изучения своего ума.

Вместо эпилога

Христианский бог обещал покончить со злыми людьми. Тор обещал покончить с ледяными гигантами. И знаете что? Я не вижу великанов. (еще один неизвестный сетевой творец)

Эсхатология – учение о конце света, искуплении, загробной жизни и судьбе Вселенной – штука сложная, но интересная. Это неотъемлемая часть для любой религиозной системы, которая оказывает большое влияние на мировоззренческие принципы религии в принципе.

Стоит отметить, что в религиозных системах жизнь никогда не заканчивается навсегда. Принцип сотворения и существования вселенной можно сравнить со сменой времен года – от начала-весны до конца-зимы, после чего цикл повторяется вновь.

Если подытожить текст, то мы видим: в германо-скандинавской мифологии боги, зная свою участь, жертвуют собой во благо нового мира; в христианстве зло сталкивается с добром, грешники с праведниками, после чего наступает Царство небесное; в исламе праведники также будут спасены; в индуизме и буддизме конец – неотъемлемая часть начала, мир будет уничтожен, но возникнет вновь, чтобы пройти по тому же пути эволюции.

Конец времен в каждом из религиозных учений сопровождается катаклизмами, чаще всего это – наводнения или землетрясения. Деструктивные силы природы во все времена - один из главных страхов человека. Даже сейчас, когда прогресс зашел далеко, мы не властны над цунами, землетрясениями или извержениями вулканов. Этот подсознательный страх перед силами, которые не можешь контролировать, и есть одна из основ для эсхатологической части любой религиозной системы.