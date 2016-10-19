Стив Джонс из Sex Pistols издал автобиобрафию

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Фронтмен группы Sex Pistols Стив Джонс издал автобиобрафию. Об этом сообщает портал Anti Music.

Музыкант анонсировал выход своей автобиографии. Книга получила название "Одинокий парень: рассказы о Sex Pistol" и поступит в продажу 15 января.

По словам Джонса, книга будет начинаться со слов: "Когда дело доходит до определения меня как личности, то я говорю, что одни из лучших событий в моей в моей жизни произошли из-за худших. В такие моменты ты думаешь о божественном вмешательстве. Забавно представить Господа, который бы сказал: "Давайте наказывать этого ребенка, чтобы он сошел с рельс и смог сформировать группу. но оглядываясь назад, я чувствую, что кто-то или что-то божественное, судьба – как бы вы это не называли, – он бросил мне спасательный круг и дал мне музыку".