Роскомнадзор заблокировал сайт "ЛитМир" за нарушение авторских прав

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор ограничил доступ к электронной библиотеке "ЛитМир" из-за незаконного размещения на сайте книг писателя-фантаста Василия Головачева. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"По определению Мосгорсуда приняты (предварительные) обеспечительные меры по ограничению доступа к сайту litmir, на котором размещены копии книг В.В. Головачева", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что размещение книг данного автора нарушает авторские права правообладателя – издательства ЭКСМО.

Напомним, 1 мая вступили в силу поправки к "антипиратскому" закону. Теперь его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Исключения составляют фотографии. За повторное нарушение закона ресурсам грозит пожизненная блокировка.

Так, в конце мая Мосгорсуд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам Вадима Панова на сайте knigian.net.

Кроме того, суд обязал Роскомнадзор принять меры к удалению песен группы Artik & Asti с сайтов rutracker.org и pleer.com. С исками в суд обратились "дочки" Warner Music Russia ("С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "С.Б.А. Продакшн"), которые потребовали признать незаконными размещение на сайтах песен группы.

Судья обязал Роскомнадзор связаться с владельцами сайтов и уведомить их о необходимости в течение трех дней удалить нелегально распространяемый контент, в противном случае сайты будут заблокированы.

Также в мае Мосгорсуд временно ограничил доступ к пяти сайтам, выкладывающим пиратские копии пятого сезона сериала "Игра престолов". Решение было принято по заявлению правообладателя – компании "А-Сериал".