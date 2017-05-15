Американский писатель 10 лет иллюстрировал свою книгу в Power Paint

Американский писатель Пэт Хайнс выпустил книгу рассказов, которую иллюстрировал десять лет в программе Power Paint. Об этом он написал в своем Facebook.

Рассказ "Кровавый лагерь и неизбежная месть" про подростков 1980-х, поехавший в лагерь в Нью-Гемпшире, полный монстров и призраков, Хайнс написал еще в 2000-х. Так как он не разбирался в программах вроде Adobe Photoshop или Illustrator, то решил проиллюстрировать его с помощью примитивной Power Paint. Иллюстрации, которые он делал во время ночных дежурств в регистратуре больницы, выглядят довольно своеобразно, но поражают проработанностью мельчайших деталей.

Для каждой иллюстрации Хайнс делал предварительный карандашный набросок. Скетчи также можно посмотреть на странице писателя в Facebook.