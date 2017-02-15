Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 17:57

Новая книга Владимира Сорокина выйдет в начале марта

Иллюстрация: corpus.ru

Новый роман Владимира Сорокина "Манагара" выйдет в начале марта, сообщает издательство Corpus.

Действия "Манагары" будут разворачиваться в эпоху после завершения Нового Средневековья и Второй мусульманской революции, когда бумажные книги станут музейными экспонатами и, по сути, настоящей редкостью. За книгами начнется настоящая охота, но вовсе не для того, чтобы их читать, а потому что "шашлык из осетрины на "Идиоте", или "стейк на первом издании "Поминок по Финнегану" получаются особенно вкусными.

Новая гастрономически-литературная фантасмагрория Сорокина станет для автора одиннадцатым романом. Предыдущая книга "Теллурия" вышла в 2013 году.

Владимир Сорокин – российский писатель-постмодернист, лауреат литературных премий Андрея Белого, "НОС", "Большая книга", номинант Международной Букеровской премии.
книги Владимир Сорокин новости культурного мира

