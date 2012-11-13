Льюис Кэрролл начал писать "Алису" 150 лет назад

Кадр из фильма "Алиса в Стране Чудес" Тима Бертона. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 150 лет назад, 13 ноября 1862 года английский писатель, лингвист и математик Льюис Кэрролл, он же Чарльз Доджсон, написал в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству". С этого началась история одного из самых популярных и волшебных произведений всемирной литературы – "Алисы в Стране Чудес".

Повествование идет о маленькой девочке, которая попадает в сказочный мир через кроличью нору. По ту сторону сна, а в книге есть намек на эфемерность происходящего, она знакомится с Птицей Додо, Грифоном, Мартовским Зайцем, Шляпником, Черепахой Квази, Гусеницей, Червонной Королевой и пускается в опасные приключения. Язык Кэрролла наполнен аллюзиями и лингвистическими парадоксами, книга считается одним из лучших произведений в жанре абсурд.

Впервые "Алиса в Стране Чудес" была опубликована 4 июля 1986 года. Через некоторое время свет увидело продолжение сказки – "Алиса в Зазеркалье". С тех пор по мотивам произведения Кэрролла было создано множество произведений искусства: фильмов, картин, песен, книг и даже компьютерные игры, например, ставшая крайне популярной Alice American McGee's.

Считается, что прототипом Алисы была 10-летняя дочь друга Кэрролла вице-канцлера Оксфордского университета Генри Лиделла Алиса.

Текст подготовлен на основе данных из открытых источников