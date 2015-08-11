Украина составила список запрещенных российских книг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Служба безопасности Украины составила список российских книг, которые нельзя провозить на территорию страны, пишет "Коммерсантъ".

Туда вошла научная фантастика, политическая публицистика, исторические труды и сборники статей. В частности, под угрозой уголовного преследования нельзя ввозить фантастический роман "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом", историческую монографию "Вся правда об Украинской повстанческой армии" и сборник статей "Русского репортера" "Уроки украинского. От Майдана до Востока".

По мнению украинских правоохранителей, эта литература пропагандирует "идеологию человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма".

По некоторым данным, список был сформирован Службой безопасности Украины по аналогии с перечнем лиц, которым запрещен въезд в страну. Некоторые авторы отмечают, что их книги запретили из-за темы нарушения прав человека.