Кошка модельера Лагерфельда стала героиней книги

Фото: twitter.com/Fashionista_com

Кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда стала главной героиней книги, сообщает Fashionista. Автобиографию одного из самых знаменитых питомцев создали французские писатели Патрик Морьес и Жан Кристоф Напьяс.

Книга под названием "Шупетт: частная жизнь модной кошки высокого полета" (Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat) повествует о быте любимицы Лагерфельда: ее роскошной одежде, еде, съемках для глянцевых журналов, а также полетах на частном самолете вместе с хозяином

Книга о модной кошке появится в продаже 15 сентября в Лондоне, ее цена составит 12,95 фунта (22 доллара). Будет ли она продаваться за пределами Великобритании и переводиться на другие языки, кроме английского, остается неизвестным.

Авторы кошачьей автобиографии ранее уже писали книгу для Лагерфельда. Тогда это был сборник крылатых выражений 80-летнего модельера, известного своими острыми высказываниями. Так, например, дизайнер обозвал президента Франции Франсуа Олланда "имбецилом", а британскую певицу Адель — "толстой", хотя и отметил при этом ее вокальные данные.

Не обошел Лагерфельд стороной и нашу страну - о России кутюрье отозвался так: "Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой. Потому что мужчины в России просто ужасны. Россия – страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины".