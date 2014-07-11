Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

11 июля 2014, 13:28

Кошка модельера Лагерфельда стала героиней книги

книги кошки модельеры Карл Лагерфельд автобиографии питомцы

Фото: twitter.com/Fashionista_com

Кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда стала главной героиней книги, сообщает Fashionista. Автобиографию одного из самых знаменитых питомцев создали французские писатели Патрик Морьес и Жан Кристоф Напьяс.

Книга под названием "Шупетт: частная жизнь модной кошки высокого полета" (Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat) повествует о быте любимицы Лагерфельда: ее роскошной одежде, еде, съемках для глянцевых журналов, а также полетах на частном самолете вместе с хозяином

Книга о модной кошке появится в продаже 15 сентября в Лондоне, ее цена составит 12,95 фунта (22 доллара). Будет ли она продаваться за пределами Великобритании и переводиться на другие языки, кроме английского, остается неизвестным.

Авторы кошачьей автобиографии ранее уже писали книгу для Лагерфельда. Тогда это был сборник крылатых выражений 80-летнего модельера, известного своими острыми высказываниями. Так, например, дизайнер обозвал президента Франции Франсуа Олланда "имбецилом", а британскую певицу Адель — "толстой", хотя и отметил при этом ее вокальные данные.

Не обошел Лагерфельд стороной и нашу страну - о России кутюрье отозвался так: "Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой. Потому что мужчины в России просто ужасны. Россия – страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины".

История вопроса

Бирманская кошка Шупетт (от французского choupette — "капусточка") появилась в жизни Лагерфельда в конце 2012 года. На рождественских каникулах дизайнера попросил присмотреть за животным манекенщик Батист Джабикони. За несколько дней Лагерфельд так привык к Шупетт, что упросил владельца отдать кошку ему.

На данный момент у звездного питомца есть свой аккаунт в Twitter, на который подписаны более 37 тысяч человек. Любимица Лагерфельда регулярно входит в рейтинги самых популярных животных интернета. Ее возраст, согласно традициям мира моды, скрывается, однако, предположительно, кошке сейчас от четырех до семи лет).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать