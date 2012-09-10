Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 19:20

Культура

Роман "50 оттенков серого" стал бестселлером в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Роман британки Эрики Леонард "50 оттенков серого" стал самым продаваемым изданием в столичных книжных магазинах в осеннем сезоне. На втором месте – третья часть романа "1Q84" японца Харуки Мураками.

Сюжет романа Леонард крутится вокруг отношений миллиардера зрелых лет, предпочитающего жесткие методы в любви, и юной девушки, которая играет роль жертвы. Книга вышла в США в начале этого года и стала хитом продаж, опередив Джоан Роулинг с ее романами о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости.

В московских книжных магазинах первый роман трилогии "50 оттенков серого" также пользуется популярностью. В топе книжного магазина "Библио-Глобус" и в рейтинге магазина "Москва" он на первом месте. А вот в рейтинге "Московского дома книги" лидируют школьные учебники, эротический роман Эрики Леонард лишь на 10-м месте.

Главное

