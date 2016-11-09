Новую книгу "израильского Чехова" представят в Еврейском музее

Смех и слезы, сочувствие и беспощадность

Дата: 10 ноября в 20:30

Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, 11, строение 1А)

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: чтобы познакомиться с современным израильским писателем, которого The Guardian сравнивает с Антоном Павловичем Чеховым, и послушать беседу автора с постоянной переводчицей его книг на русский Линор Горалик. Сборники рассказов Керета переведены более чем на 20 языков, в том числе – английский, испанский и русский.

Известность в России ему принес сборник "Когда умерли автобусы" (2009). Во всех его коротких рассказах естественно сочетаются печаль и юмор, сочувствие и жесткость – описывает ли он мирные сцены из своего детства или истории о людях, потерявших близких во время терактов.

Что еще: встречу проведут литературный критик Анна Наринская и издатель Борух Горин.

Цена: бесплатно по регистрации.

Подробности – на странице события в Facebook, о книге "Семь тучных лет" можно почитать на сайте издательства Phantom press.