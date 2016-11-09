Новую книгу "израильского Чехова" представят в Еврейском музее

Смех и слезы, сочувствие и беспощадность
Дата: 10 ноября в 20:30
Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, 11, строение 1А)
Фото: wikimedia.org
Ради чего идти: чтобы познакомиться с современным израильским писателем, которого The Guardian сравнивает с Антоном Павловичем Чеховым, и послушать беседу автора с постоянной переводчицей его книг на русский Линор Горалик. Сборники рассказов Керета переведены более чем на 20 языков, в том числе – английский, испанский и русский.
Известность в России ему принес сборник "Когда умерли автобусы" (2009). Во всех его коротких рассказах естественно сочетаются печаль и юмор, сочувствие и жесткость – описывает ли он мирные сцены из своего детства или истории о людях, потерявших близких во время терактов.
Что еще: встречу проведут литературный критик Анна Наринская и издатель Борух Горин.
Цена: бесплатно по регистрации.
Подробности – на странице события в Facebook, о книге "Семь тучных лет" можно почитать на сайте издательства Phantom press.