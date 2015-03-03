Адвокат Кучерена выпустил книгу о Сноудене

Фото: ТАСС

Во вторник в продажу вышла первая книга трилогии "Время спрута", прототипом главного героя которой стал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Автором книги является адвокат Анатолий Кучерена, сообщает МИА "Россия сегодня".

Главный герой произведения получил имя Джошуа Колд. Его преследует правительство своей страны за разглашение государственных тайн. Он бежит в Россию, где проводит три недели в транзитной зоне московского аэропорта в ожидании предоставления убежища.

Кучерена показал книгу Сноудену. "Ему очень понравилось", - сказал адвокат.

Напомним, бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Американские спецслужбы также прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну - там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. Больше месяца он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", пока не получил временное убежище в России.

В августе прошлого года Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года. На родине ему грозит судебное преследование и пожизненное лишение свободы.