Роналда Макдоналда выселят из McDonald's из-за всеобщей фобии клоунов

Фото: AP/Andy Wong

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's пообещала заменить свой символ – Роналда Макдоналда – на изображение гигантских красных туфель, пока в мире не прекратятся случаи нападения клоунов на людей. Об этом сообщает издание The New York Post.

"McDonald’s и франшизы на местных рынках помнят о случаях появления клоунов и позаботились о неучастии Роналда Макдоналда в общественных мероприятиях на некоторое время," – говорится в официальном заявлении представителей McDonald's.

Проблема стала особенно актуальной за рубежом в этом августе. Люди в красных париках и с раскрашенными белой краской лицами все чаще нападают на людей. Подобные случаи были зафиксированы в 20 штатах США, в Великобритании, Австралии и Бразилии. По сообщениям очевидцев, клоуны пугают прохожих на улицах. Также в двух случаях нападавшие клоуны были вооружены ножами.

Популярный образ Роналда могут использовать как преступники, так и люди, обладающие весьма специфическим чувством юмора.