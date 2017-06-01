Трамп назвал дату оглашения решения по Парижскому соглашению о климате

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn
Президент США Дональд Трамп объявит решение по Парижскому соглашению о климате 1 июня, сообщает "Газета.ру".
Глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter, что огласит решение о выходе или поддержании Парижского соглашения в Розовом саду Белого дома 1 июня в 22:00 по московскому времени.
I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2017 г.
Американский лидер также добавил "сделаем Америку снова великой".
Ранее сообщалось, что Трамп уже принял решение о выходе США из Парижского соглашения. Данный шаг американского лидера уже называют серьезным изменением внешней политики США, потому что практически все основные страны мира участвуют в соглашении.
Во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что необходимо пересмотреть соглашение. По его словам, действия властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.