01 июня 2017, 12:51

Экология

Трамп назвал дату оглашения решения по Парижскому соглашению о климате

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп объявит решение по Парижскому соглашению о климате 1 июня, сообщает "Газета.ру".

Глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter, что огласит решение о выходе или поддержании Парижского соглашения в Розовом саду Белого дома 1 июня в 22:00 по московскому времени.

Американский лидер также добавил "сделаем Америку снова великой".

Ранее сообщалось, что Трамп уже принял решение о выходе США из Парижского соглашения. Данный шаг американского лидера уже называют серьезным изменением внешней политики США, потому что практически все основные страны мира участвуют в соглашении.

Соглашение по климату было принято 2 декабря 2015 года на Парижской конференции в период президентства Барака Обамы.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что необходимо пересмотреть соглашение. По его словам, действия властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.

