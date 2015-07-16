Клещи покусали почти полмиллиона россиян в этом году

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

В России серьезно возросла активность клещей. Количество пострадавших от членистоногих выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего в поликлиники и больницы с жалобами на укусы клещей с 1 апреля по 15 июля обратились 412 тысяч человек. Примерно каждый четвертый пострадавший – ребенок. Больше всего клещи докучают жителям Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской и Иркутской областей.

В столице от укусов клещей пострадали около 10 тысяч человек, чуть больше, чем в Подмосковье (9 тысяч).

Кроме того, в России зарегистрировано около тысячи случаев клещевого энцефалита, 110 случаев возникновения конго-крымской геморрагической лихорадкой и более 2 тысяч случаев заболевания клещевым боррелиозом.

"Мосгорсправка": Как защититься от укусов клещей

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве и области каждый второй клещ заражен боррелиозом. По словам главного инфекциониста столицы Николая Малышева, в московском регионе 50–60 процентов клещей являются переносчиками болезни Лайма.

Впрочем, далеко не все укушенные такими клещами заболевают. Это зависит от того, где в теле клеща находится возбудитель. Инкубационный период длится от двух дней до месяца, в среднем это три недели.

Напомним, в связи с ростом числа пострадавших от укусов клещей и змей на территории нашей страны Минздрав России на официальном сайте разместил информационные памятки для граждан на летний период.

Пособия содержат информацию об укусах клещей и ядовитых насекомых, а также способы лечения и диагностики отравлений. Также в документе приведен список ядовитых растений, которые встречаются на территории России.

В памятке по диагностике и лечению отравлений от укусов насекомых и змей перечислены основные симптомы отравления и способы оказания первой медицинской помощи. Особо отмечается, что пострадавший от укуса ядовитой змеи или клеща должен в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт.