Спектакль онлайн: сказка "Щелкунчик" в мультимедийном исполнении

Фото: ТАСС/Б.Борисов

Театр русского балета "TALARIUM ET LUX" покажет на сцене ЦКИ "Меридиан" сказку "Щелкунчик" в необычном исполнении. Классическая хореография Василия Вайнонена сопровождается световым шоу с мультимедийными декорациями. Над постановкой работали Михаил Лавровский, Борис Бланков и Марина Александрова, сказка буквально оживает на глазах у зрителей.

Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.