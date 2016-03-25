"Мелодия" выпустила издание из всех симфоний Дмитрия Шостаковича

Фото: schostakowitsch-tage.de

К юбилейному году Шостаковича фирма "Мелодия" готовит несколько крупномасштабных проектов. Первый из них – комплект симфоний композитора в исполнении отечественных дирижеров ХХ века. Бокс уже доступен на официальном сайте "Мелодии".

Симфонии звучат в исполнении крупнейших мастеров советской дирижерской школы и наиболее ярких интерпретаторов творчества Шостаковича – Евгения Мравинского, Кирилла Кондрашина, Евгения Светланова, Геннадия Рождественского. Также представлены записи Константина Иванова (предшественника Е. Светланова на посту главного оркестра страны – ГАСО СССР), Юрия Темирканова (преемника Е. Мравинского, выдающегося представителя петербургской дирижерской школы), Рудольфа Баршая (создателя первого в СССР камерного оркестра, вдохновившего Шостаковича на Четырнадцатую симфонию) и сына композитора Максима Шостаковича, исполнившего мировую премьеру последней симфонии (№ 15). Запись последней симфонии была сделана под наблюдением самого Д.Д. Шостаковича вскоре после мировой премьеры. По бытующей легенде, ее должны были уничтожить вместе с другими записями дирижера, когда Максим Шостакович не вернулся после окончания зарубежных гастролей. Однако она сохранилась среди фонограмм "Мелодии".

Впервые на CD представлены запись Симфонии № 15 в интерпретации Максима Шостаковича и архивная запись московской премьеры Симфонии № 14 в исполнении Галины Вишневской, Марка Решетина и Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая. Концертные и студийные записи симфоний Шостаковича были осуществлены фирмой "Мелодия" в 1961–1984 гг.

Издание выполнено в виде кашированной коробки из твердого картона с крышкой, девяти диджипаков и буклета в твердом переплете на русском и английском языках с иллюстрациями. Цифровое издание альбома с буклетом будет доступно в iTunes.