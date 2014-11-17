Сокровища Матильды Кшесинской: Где спрятан клад легендарной балерины

"Нераскрытые тайны": Где зарыт клад балерины Матильды Кшесинской

Этот клад ищут так же одержимо, как клад Наполеона и библиотеку Ивана Грозного. Пропавшие сокровища Матильды Кшесинской эксперты оценивают в 200 миллионов долларов. Откуда у артистки балета взялось такое состояние?

Самая влиятельная женщина начала XX века эмигрирует из России спустя несколько месяцев после революции. В спешке. Удается ли ей спасти свои сокровища? За границей Кшесинская будет жить скромно, подрабатывая частными уроками. Что случилось с ее кладом и был ли он? Ответ на это читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Поиски сокровища

13 июля 1917 года дачный поселок Стрельна. Пригород Петербурга. Через час этот дом опустеет. Его хозяйка (еще недавно прима-балерина императорских театров и главная светская львица столицы) Матильда Кшесинская сейчас словно воровка.

Перед ней разбросаны разного размера шкатулки и футляры, из которых она вытряхнула все драгоценности. Беглянка спешно их сортирует. С собой только безделицы. Ценные камни, колье, броши и Фаберже придется оставить. Спрятать до лучших времен.

13 июля 2001 года. Санкт-Петербург. Большая Дворянская улица (ныне Куйбышева). В центре скандала – городской особняк Матильды Кшесинской, в котором теперь располагается Музей политической истории России. Депутат Госдумы Константин Севенард заявляет, что нашел сокровища своей прабабушки – известной балерины Кшесинской. Невзирая на историко-архитектурную ценность здания, он приступил к раскопкам вокруг него.

"Я согласовал это со всеми членами семьи и официально заявил о том, что семья не претендует ни на что, что мы готовы подписать любые бумаги о том, что все это переходит государству и пусть станет достоянием какого-то из музеев в Санкт-Петербурге", – утверждает правнук Маргариты Кшесинской Константин Севенард.

Сотрудники Музея политической истории, под которым нужно будет выкопать несколько ям глубиной 10–15 метров, не в восторге. В погоне за мифическими сокровищами Кшесинской можно потерять сохранившееся достояние – ее особняк. Однако потомок великой балерины не отступает.

"Я готов был все это сделать – застраховать все риски. Был сделан проект нашим метростроем Ленинградским. Этот проект был защищен на коллегии Министерства культуры, где очень требовательные, в общем, товарищи. Они проект приняли. Оставалась одна-единственная подпись Министра культуры Швыдкого, который ее не поставил. И несколько встреч у нас было с ним на эту тему. Он, в общем, дал понять, что некие силы вмешались, которые выше него и которым он перечить не может", – рассказывает Константин Севенард. И вдруг появляется первая находка.

"Как раз, когда началось это безумие с кладом, мы решили как-то отрезвить атмосферу и сделать такую постановку (ну хулиганство в чистом виде). Взяли сундук, воспользовались тем, что траншея выкопана. Я с сундуком залез туда", – говорит генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

Что тут начинается! Андрей Константинов с сундуком пойман, а культурную столицу залихорадило. В розыгрыш журналистов никто не хочет верить. Пытаясь разоблачить миф, Константинов его только упрочил. Потомок балерины депутат Севенард поворачивает историю в свою пользу: он подтверждает находку. И на этом основании продолжает копать.

"Клад есть. Клад есть, скорее всего. Но найти его достаточно проблематично. И такие вещи, по практике, – они находятся при какой-то глобальной мощной реконструкции, то есть когда особняк сносят, когда делают такую полную реконструкцию. Поэтому, знаете, он будет найден случайно, скорее всего, так же, как клад Нарышкиных", – считает кладоискатель Владимир Порываев.

Клад Нарышкиных – 40 мешков фамильного серебра – был найден весной 2012 года при реконструкции их семейного особняка в Петербурге. Оказалось, в доме находилась потайная комната, где князья укрывали свои сокровища в смутные времена.

Море кладов

Известный кладоискатель Владимир Порываев утверждает, что клады сегодня находят по несколько раз в месяц. Последняя находка – монеты периода Екатерины Второй были найдены в роскошном портсигаре с замком из изумрудов.

"В каждой деревне есть клад барина местного. В каждой. В каждой семье есть легенда о бабушке, которая уехала за границу, и вот эту в ночь все серебро пропало из дома. Это есть везде. Вы знаете, наверное, половина из них шизофрения, половина реальна", – рассказывает Владимир Порываев.

Насколько реален клад Кшесинской? И что он из себя представляет?

"Он выдвигает сенсационную версию о ее благосостоянии. Как ведущий специалист в области военной техники и артиллерии, обращает внимание публики на малоизвестную сторону деятельности знаменитой балерины. По его заключению, Россия Первую мировую войну, возможно, проиграла из-за нее", – говорит историк, автор нашумевшей книги о Матильде Александр Широкорад.

"В результате по воле французских фирм и французского правительства Россия осталась без тяжелой артиллерии, как без крепостной, так как были только старые орудия прошлого века, даже включая системы 1838 года. И делались только полевые, чтобы Россия стала тем паровым катком, который, в общем-то, задавит Германию. А Матильда, соответственно, получала комиссионные, – рассказывает Александр Широкорад.

То есть получается, Кшесинская лоббировала интересы французов на государственном уровне и Россия закупала менее качественную военную технику. К тому же не первой надобности. Как же балерина добилась этого?

"Балет был императорским видом искусства, очень дорогим, затратным. Это была большая роскошь – иметь балетную труппу. Собственно говоря, балетных театров было два: Мариинский в Петербурге и Большой в Москве. И артистки императорских театров – это были очень уважаемые и привлекательные женщины, получившие хорошее воспитание. Они владели языками и музицировали", – утверждает балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.

На молодую, образованную, с интересной внешностью балерину Кшесинскую еще в начале ее карьеры обращает внимание императорская чета. По распоряжению венценосных супругов на одном из спектаклей Матильду знакомят с наследником трона – цесаревичем Николаем.

"Цари всегда ходили за кулисы, приглашали к себе в ложе актеров. И вообще в присутствии царя директор театра каждый раз заходил в царское ложе и спрашивал, можно ли начинать очередной акт. Не то что спектакль, а каждый акт можно было начинать только после высочайшего разрешения.

И вот на пирушке, посвященной очередному спектаклю, было умышленно сделано так, что Матильда Кшесинская оказалась рядом с наследником престола цесаревичем Николаем. Было сделано так, чтобы как бы его растормошить. В общем, сделать менее инфантильным перед перспективным браком", – считает Александр Широкорад.

Начинается бурный роман. Он продолжится два года. По одним данным, отношения оборвутся с женитьбой Николая, по другим – они еще однажды встретятся, а вскоре у Кшесинской родится сын. Однако официально отношения их закончились и балерине теперь покровительствует кузен Николая Второго – великий князь Сергей Михайлович Романов. Он официально признает отцовство.

Татьяна Мунтян, главный эксперт Кремлевских музеев, жалеет, что в их коллекциях нет ничего из подарков, сделанных Кшесинской. Балерина была самой любимой клиенткой императорского ювелира Карла Фаберже. Ее украшения обсуждал весь Петербург.

"Каждый из этих мужчин в ее жизни, видимо, старался превзойти друг друга в роскоши этих подарков. Цесаревич (ну, они были молоды) подарил ей браслет (она пишет) с сапфирами. А Сергей Михайлович – коробку красного дерева в золотой оправе от Фаберже.

То есть сам футляр был произведением искусства. И в этой коробке (она пишет) лежало множество желтых бриллиантов – от очень крупных до самых мелких. Она, конечно, эти камни тут же отнесла Фаберже. Фаберже соорудил для нее брошь роскошную, которую она, как вспоминает, с удовольствием носила", – поясняет Татьяна Мунтян.

Кшесинская даже на сцене выступает не в театральных костюмах, а в платьях и диадемах, усыпанных сплошь драгоценными камнями. На гастроли украшения за ней возит личный агент Фаберже. Перед выходом на сцену ей достаточно позвонить, назвать номер предмета, и представитель ювелира доставляет его прямо в гримерную. Дальше ей будут дарить особняки и дворцы. Куда же делось все богатство?

"Когда она организовывала день рождения в Стрельне, во-первых, изменялось расписание поездов по железной дороге, и она принимала 1000-1200-1300 гостей. Когда Матильда путешествовала за границу или в Крым, она ездила только в своем вагоне", – утверждает Александр Широкорад.

Константин Севенард подробности жизни своей бабушки узнал случайно. Однажды его вызвали на допрос в ОБЭП – отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Оказалось, незадолго до этого при реконструкции особняка Кшесинской нашли ее дневники.

"Более того, человек, который дал мне их почитать, – он меня предупредил, что у него есть приказ и, соответственно, разрешение стрелять, если я постараюсь скрыться с данными документами. Я говорю: "Да в общем, у меня, пока вы не сказали, и мысли такой не появлялось". Ну, в общем, вот такая вот детективная история наложилась на нашу семейную историю", – рассказывает Константин Севенард.

Сохранить и схоронить

О сохранности своих ценностей Кшесинская задумывается с началом Первой мировой войны. Именно тогда, по воспоминаниям друзей, она начинает упаковывать некоторые антикварные вещи, столовое серебро и шикарные подарки, сделанные ей по случаю бенефиса.

Вопреки традициям, спектакль в честь артистки балета Кшесинской устраивают на 10-летие ее службы в театре, хотя принято проводить бенефисы на 20-летие. Но она так захотела. Позволяет себе даже просить подарок у императора – для нее просто Ники. "Сапфировый перстень ее расстроит, – заметит она, – а вот платиновый орел с бриллиантами на золотой цепочке будет в самый раз". Министерство двора беспрекословно исполняет желание.

"Вы знаете, я видела одну вазу на антикварном рынке, то есть фотографии в каталогах – это хрустальная крюшонница в серебряной оправе. Массивная, в неоклассическом вкусе, очень элегантная, с большим черпаком. Так вот эта ваза запечатлена на фотографии серебра из дома Кшесинской, где были сфотографированы подарки от поклонников. Что же касается каких-то узнаваемых предметов, например знаменитого розового слона из орлеца с рубиновыми глазами, которого ей инженер Животовский подарил, – вот таких предметов, к сожалению, мне не встречалось. Может, они где-нибудь прячутся до времени", – говорит Татьяна Мунтян.

Согласно семейной легенде, самой большой ценностью Кшесинской были совсем не бриллианты или сапфиры, а золотой гребень, найденный Николаем Гумилевым во время одной из археологических экспедиций. Балерина выкупила его у поэта и путешественника за баснословную сумму.

Николай Гумилев провел археологические раскопки на архипелаге Белого моря Кузовском, точнее на острове Русский Кузов. И вскрыл там гробницу очень древнюю, в которой был скелет женщины 2,5-метрового роста с единственным украшением – гребнем.

Гребень удивительной работы, удивительной красоты: девушка смотрит вдаль, на море волнистое, и там два дельфина, которые к ней плывут. Гребень принадлежал некой цивилизации, о которой человечество ничего не знало.

Гумилев соглашается продать гребень. Ему нужны деньги на продолжение работ, на новую экспедицию. А Матильда Кшесинская замечает, как с появлением этого украшения в ее жизни начинаются перемены.

"Она стала замечать, что какая-то мистика: когда на ней этот гребень, у нее все удается, все ее мысли сбываются фактически. Она загадывает какую-то встречу – встреча происходит и так далее. Провели анализ золота – гребень очень пластичен, чуть ли не фактически отпечатки пальцев на нем можно оставить. Выяснилось, что гребень сделан из золота 1000-й пробы, которого не существует в природе. То есть его невозможно получить искусственным путем, а в природе оно не существует. В мире есть несколько предметов, созданных из металла 1000-й пробы. Все они, в общем, необъяснимы", – утверждает Константин Севенард.

Александр Максимов, бывший сотрудник спецслужб, считает, что клад Кшесинской давно найден и покоится в недрах Государственного хранилища ценностей.

"Объявится он не раньше 2017 года, когда пройдет 100 лет с момента, так сказать, утраты имущества. И претендовать на него уже никто не сможет, кроме непосредственно нашедшего или государства. То есть в таком случае, когда клад появится, будет принадлежать непосредственно государству и так далее", – рассказывает сотрудник ФСБ РФ (1995–1998 годы) Александр Максимов.

Итальянцы в России

Бестселлер советского кино – фильм Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России". Картина вышла на экраны спустя два года после смерти Кшесинской и начинается эпизодом о кончине бабушки главной героини – в свое время артистки императорского балета, которая признается о спрятанном в Ленинграде кладе.

"Есть даже такая конспирологическая, может быть, такая версия создания фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", что к написанию сценария подтолкнула Рязанова именно смерть Матильды в 1971 году. А в 73-м мы получили вот тот самый фильм, потому что Кшесинская впервые эмигрировала сначала в Венецию, а уже потом закончила свои дни в Париже", – считает Александр Максимов.

Книга Олега Вареника о кладе Кшесинской произвела фурор. В своем исследовании он приводит 18 доказательств того, что свои сокровища балерина спрятала на даче.

"Дача была примерно 10 гектаров парка. Большого парка. Вот. И вопросов нет. Когда территория дачи Кшесинской уже отошла к Администрации Президента, тогда я и выпустил эту книжку, потому что раньше нельзя было об этом даже говорить. Потому что бегали с лопатами, хотели откопать", – утверждает председатель Санкт-Петербургского общества ревнителей истории Стрельны Олег Вареник.

Так почему Олег Вареник приходит к выводу, что клад может быть на даче, а не в городском особняке, где искали до сих пор?

"Тайник такого большого объема (значит, около 20 ящиков). Описано даже количество – около 20 больших коробок – 0,5 метра на 0,5 метра. Это большой объем. Копать в городе (там забор открытый) было видно. Во-первых, это земляные работы. Это большой сам объем работы. Потом закопать надо. Потом это надо сделать герметично, потому что у нас грунтовые воды, копать нужно глубоко: метр-два – и у нас вода уже идет. Даже в метр", – рассказывает Олег Вареник.

Революция вынуждает Кшесинскую спешно покидать свой дом в Петербурге.

"Матильду предупредили о предстоящем. То есть она узнала о предстоящем перевороте на два дня раньше, чем Николай Второй. То есть она заранее… Еще не знала ни императрица Александра Федоровна, ни Николай Второй, а ее предупредили. Тут не исключены никакие масонские круги, у нее было слишком много знакомых. Ее предупредили", – утверждает Александр Широкорад.

"Когда в Петрограде стало совсем неспокойно, вот она все-таки все уже собрала и побежала к Фаберже, чтобы этот сундучок у него все-таки спрятать. Как она пишет, очень милая, надела самое скромное – какую-то там бархатную шубу с соболем или шиншиллой, повязалась платочком. И неузнанная побежала по улицам Петрограда. Но к Фаберже пришли также быстро и может быть, вперед, чем к ней, и тоже все, что можно было, изымали из его дома", – говорит Татьяна Мунтян.

Первые месяцы Кшесинская скрывается на даче в Стрельне, где ее еще защищает царская охрана. Городской особняк балерины уже занят большевиками.

"Почему там оказались большевики? Дело в том, что у Кшесинской во дворце был большой гараж, который, в общем-то, сейчас, кажется, не сохранился. И в этом гараже не меньше 10 автомобилей или экипажей могло поместиться. Ну, автомобильный батальон – для них это был просто как подарок", – рассуждает Александр Широкорад.

На втором этаже особняка разместился сам Владимир Ильич. Любимый балкон Кшесинской, на который она выходила полюбоваться закатами над Невой, приглянулся Ленину – хорошая площадка для пламенных выступлений. Что же стало с вещами самой Матильды?

"А дом ее, в общем-то, вычистили практически сразу. Все знали, кто живет на Петроградской в этом роскошном особняке. Хоть она и спрятала свои коллекции (а коллекции у нее были многочисленные), ведь у нее были не только диадемы, ожерелья, броши, сотуары от Фаберже, у нее была и посуда от Фаберже, хрустальная в серебре.

И у нее были вот эти удивительные фантазийные предметы, которые теперь, в общем, единичны в музеях, и на пике антикварного олимпа – это драгоценные цветы Фаберже в вазочках из горного хрусталя. И кажется, будто в этих вазочках плещется вода.

Так вот, помимо срезанных цветочков, у нее, чуть ли не у единственной, была золотая елочка с льдинками из бриллиантов на ветках. Это сразу же было у нее изъято при обыске в ее доме", – говорит Татьяна Мунтян.

Кшесинская и Гумилев

Содержимое маленьких тайников, которые, по законам того времени, были устроены по всему дому, помогает изъять горничная Кшесинской. Когда-то балерина взяла ее к себе буквально с улицы, голодную, нищую. Но едва в особняк врываются революционеры, как служанка первым делом указывает им, где хозяйка прячет ценные вещи.

Потомки Кшесинской считают, что причиной обысков стала находка Гумилева. Накануне на балерину выходила ассоциация американских мормонов. Представители этой церкви сначала предложили за гребень два миллиона рублей, а потом и вовсе вручили подписанный чек. Ей оставалось только вписать сумму.

"И она отказалась. Ну, во-первых, она была достаточно состоятельной женщиной, чтобы гнаться за деньгами. Во-вторых, Гумилев продал этот гребень с условием, что он никогда не покинет пределы России. И она, в общем, еще и этим обязательствам следовала.

Дальше ей посыпались угрозы. Она этот гребень возила всегда при себе. То есть боялась его оставить где-то. Не исключаю, в общем-то… Скажем так, я беседовал с некоторыми людьми в Париже, которые ее знали, она не исключала, что большевики заняли особняк Кшесинской не только из стратегических соображений, а еще выполняя некий заказ, потому что там были проломлены все стены, взломаны полы", – рассказывает Константин Севенард.

"Правда, после этого Кшесинская пыталась вернуть себе особняк. Даже судилась. Один из фигурантов судебного дела того времени был небезызвестный господин Ульянов (творческий псевдоним Ленин), который, правда, прошел уже как свидетель по этому делу. И Кшесинская тогда дело выиграла", – говорит Александр Максимов.

"Тяжба бывшей любовницы императора Кшесинской и лидера пролетариата проходит при открытых дверях. В зале заседаний яблоку негде упасть. Правда, ни истец, ни ответчики в суд не являются. Толпа разочарована. И хотя дуэль адвокатов заканчивается победой Матильды, отдавать особняк проигравшая сторона не спешит, откладывая выезд неделю за неделей", – утверждает Константин Севенард.

Однажды вечером Кшесинская не выдерживает и едет к своему дому посмотреть, что там происходит. Она долго стоит напротив, не решаясь войти. И вдруг видит во дворе революционерку Колонтай в шубе, подаренной балерине императором. Это станет последней каплей. Надежды больше нет. Она решает бежать из города, пока не поздно. Прочь от прошлого, которое уже не вернуть.

"И, насколько я знаю, единственное, что сохранилось у нее после революции, чуть ли не единственное (так она сама пишет), – это была пара запонок от Фаберже. И такая вот ирония судьбы: всю ее жизнь сопровождали эти драгоценности от Фаберже. Они же ей жизнь, по сути дела, спасли, потому что эти запонки она подарила капитану судна, на котором с сыном бежала из революционной России.

Спасаясь, покинула родину, отдав эти запонки. Она вспоминает, что когда она бежала на юг, то в разных магазинах (видимо, антикварно-ювелирных) она встречала похищенные, реквизированные у нее то какую-то чашу, то роскошный салатник. То есть то, что разносилось по России вот этими новыми хозяевами жизни", – Татьяна Мунтян.

Убегающих из революционной России богачей большевики обыскивают, не стыдясь. На кораблях, в поездах облавы быстро становятся обычным делом. Приходится приспосабливаться.

"Вот особенно Тэффи описывает, как заходили в поезда, как в вагонах бывших обыскивали. Какие ухищрения делали. Прятали бриллианты и в вареные яйца, и клали в корзинку со снедью, и в нос засовывали, у кого нос подходил для этих целей. То есть вот ей как-то удалось эти запонки спасти, но ей пришлось их отдать", – рассказывает Мунтян.

Великий князь

Завершать ее дела в Петербурге берется великий князь Сергей Михайлович Романов и брат Кшесинской Иосиф. Зачем Кшесинская так билась за особняк? Надеялась вернуться туда? Там еще оставались нераскрытые тайники?

"Вот эти трагические события – через клад Сергей Михайлович вынужден был остаться, не смог уехать. Вот он и занимался именно сохранением сокровищ, своих и Матильдиных. И занимался кладом. И время упустил возможное уехать", – считает Олег Вареник.

Он хотел переправить драгоценности балерины со своей матерью в Лондон. Но английский посол отказался ему в этом помочь. Тогда великий князь, опытный военный, знаток передовых технологий того времени по строительству казематов, пороховых погребов и подземных коридоров, придумывает, как устроить тайник на даче. Это стоило ему жизни. Что произошло? Успел ли Сергей Михайлович спрятать клад?

"Вот он – фигура страдательная. Он был безумно в нее влюблен, и он из-за этого, собственно, и расстался с жизнью. Он мог бежать, но он до победного улаживал какие-то финансовые дела. Ни Стрельну, ни Кронверк не вернешь, значит, какие-то ценные бумаги или золото. И это все распрятывал, растаскивал Сергей Михайлович", – говорит Александр Широкорад.

Самые крупные предметы – картины, антикварную мебель с дачи Кшесинская сдала перед отъездом на хранение в банк. До конца жизни у нее сохранится расписка об этом. Но банки будут национализированы и о возврате имущества ей придется навсегда забыть.

Останется надежда только на брата и на давнего поклонника великого князя Сергея Михайловича. Как вдруг приходит сообщение, что он расстрелян. Убит и любимый царь – ее Ники, за которого, по словам Константина Севенарда, Кшесинская успела выйти замуж.

"Мне известно следующее: что Матильда принимала участие в том, чтобы спасти императорскую семью от неизбежных, по-видимому, репрессий. Николай пошел на это ради спасения детей и своей жены, и церковь расторгла его существующий брак.

Таким образом, официально дети его… Я не знаю, видимо, теряли какое-то право на престолонаследие. Или это дополнительный был аргумент. Не знаю, какой логикой руководствовались люди. Во всяком случае, у меня есть сведения, что в Царском Селе был произведен религиозный обряд и Матильда Феликсовна сочеталась браком с Николаем Вторым", – утверждает Константин Севенард.

По версии семьи, именно поэтому упоминание Кшесинской в советское время было под запретом. И когда после революции создается Чрезвычайная следственная комиссия по поиску царских богатств, то ищут их, прежде всего в особняке балерины.

"Чаще всего реквизированные украшения большевики обезличивали. Это что такое? Камни крупные ценные вынимали, чтобы вещь продавалась неузнанной, чтобы не было, так сказать, скандалов, что распродают национальное достояние. Но, правда, это чаще касалось вещей из русских коронных ценностей, императорских вещей. Но так же поступали и с другими вещами. А оправы превращали в слитки и продавали металлы отдельно", – рассказывает Татьяна Мунтян.

"Обычно хоть вилочка какая-то, хоть что-то там выплывает, как ни храни. Потому что очень много частных музеев. Но ни одна вещь за 100 лет не всплыла. Поэтому клад существует, оценен. Где? Тайна. Я доказываю, что в Стрельне в районе Консульской деревни", – говорит Олег Вареник.

"Дела улажены"

Узнала ли когда-нибудь Кшесинская о судьбе своего клада? Оказывается, уже после известия о смерти Сергея Михайловича балерина получит от него несколько писем – революция задержала их в пути. Из этих посланий она поймет, что обещание князь выполнил. "Дела улажены", – напишет он. Позже Кшесинская случайно встретит во Франции своего соседа по даче в Стрельне, и тот подтвердит слова Великого князя.

"Рядом с ее дачей была дача банкира. И этот банкир ей говорил: "Матильда, не волнуйтесь. Клад в сохранности. Всегда вернется". Банкир говорил. И даже у меня есть подозрения, что, может, не у Матильды, а рядом на даче был сделан. Может быть", – утверждает Олег Вареник.

Почему тогда Кшесинская не попытается найти и вернуть свой клад? Она живет за границей тихо и скромно, давая частные уроки начинающим балеринам. Больная артритом, она уже не может показывать своим ученицам легендарные па, но ее школа пользуется успехом.

"Ведь именно Матильда Феликсовна сместила с русской сцены итальянок, которые царили на ней до нее. Когда она увидела, как итальянская балерина делает – кажется, это была Вирджиния Цуки, которая первая сделала 32 фуэте, – то она не успокоилась, пока она не повторила эти 32 фуэте и потом продемонстрировала их на сцене.

Благодаря своему характеру она сделала так, что первые партии стали получать русские балерины и стали получать гонорары, соответствующие тем, которые получали гастролерши до нее", – рассказывает Илзе Лиепа. В эмиграции таких гонораров у нее уже не будет. В последние годы Кшесинская живет на съемной вилле в пригороде Парижа.

"Вернулась бы – была бы репрессирована. Она пыталась приехать в Россию, но она на корабле – на лайнере – приходила в Одессу. По-моему, ей даже персонально запретили сходить на берег. Даже так", – считает Константин Севенард.

Потомки Кшесинской убеждены, что клад существует, и даже советская власть до него не добралась. Находится он именно под особняком в Петербурге.

"Потому что, отсудив особняк и выдворив оттуда большевиков, туда смогла въехать воинская часть Временного правительства. Но на самом деле в шинелях офицеров и солдат были люди – доверенные Матильды Феликсовны. Там была очень интересная фотография (она пропала после выставки в особняке Кшесинской, кстати): солдаты Временного правительства на крыльце особняка Кшесинской.

И в шинели там мой прадед – ее брат стоит. То есть под видом вот этих вот солдат и офицеров Временного правительства туда въехала инженерная команда вместе с братом, которые занимались как раз устройством тайника", – говорит Константин Севенард.

В шахту глубиной девять метров, по воспоминаниям очевидцев, спешно опустили около 40 ящиков.

"Моя двоюродная бабушка (просто бабушка – я ее так называю), бабушка Эля – она была тогда девочкой. Она жила в особняке, помогала вот этим офицерам по хозяйству. И она видела просто, как этот тайник строился. Она говорит: "Просто я видела ящик, который был с горкой – только бриллианты с рубинами, и так далее".

Вот это вот все туда пряталось. Поскольку скрыть такое большое, скажем, действие было сложно, объяснялось, что винный погреб прячут в землю. Ящики таскались. Ящики якобы с шампанским. Эта легенда до сих пор живет, что Матильда спрятала 40 ящиков с шампанским.

На самом деле понятно, что какой смысл? Вот на такой большой глубине это все было спрятано, засыпано. Для того чтобы не было просадки, были сделаны перекрытия, фактически как межэтажные перекрытия деревянного дома", – рассказывает Константин Севенард.

В Музее политической истории, что расположен в особняке балерины, оспорить тот факт, что во время канализационных работ у стен особняка были обнаружены странные деревянные перекрытия, не могут.

"Клады находят. И примером такого дивного клада является комплекс бриллиантовых украшений фирмы Фаберже, найденный в Москве в начале 90-х годов на Солянке. Известный особняк. Дом №13. И вот в перекрытиях между полом и потолком (часто там прячут клады) нашли коробочки из-под Монпансье (как написано было, "Конфеты солодовые").

И в коробочках слой за слоем были уложены платиновые украшения Фаберже с бриллиантами, жемчугами, сапфирами, изумрудами, рубинами. И часть этого клада – 13 вещей – поступило в Оружейную палату. Она у нас хранится. Она нами неоднократно публиковалась. И весь мир видел, потому что мы возим этот клад на выставку", – утверждает Татьяна Мунтян.

По статистике сегодня клады чаще всего находят строители. Но не всегда сообщают о них. Нашумевшая история с сокровищами Нарышкиных, по мнению специалистов, стала достоянием публики только потому, что слишком крупная находка, – такой клад по камушку не продашь, как и ценности Кшесинской.

"Клад оценивается в 200 миллионов долларов в современном эквиваленте. Нигде ни одна вещь, ни одна вещь Фаберже нигде не засвечена. Обычно пропадает – и находят на аукционах за границей. Тут – нет. Поэтому клад, без вопросов, есть. Есть опись. Целая это история", – говорит Олег Вареник.

За границей Кшесинская, несмотря на скромный образ жизни, по привычке, каждый вечер проводила в казино, неизменно делая ставку только на одну роковую для нее цифру 17. Когда сбережения закончились, она держалась с достоинством, намекая окружающим, что однажды вернется в Россию в свой дом и заживет припеваючи.