LIVE: Алексей Немерюк – о реформах в сфере ритуальных услуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
5 августа в пресс-центре газеты "Вечерняя Москва" департамент торговли и услуг города Москвы проведет пресс-конференцию, посвященную реформам похоронной отрасли.
В обсуждении примут участие глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и руководитель ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
Речь пойдет о лицензировании отдельных видов ритуальной деятельности и о порядке содержания погребальных мест. Также приглашенные гости расскажут о том, что ждет брошенные места захоронения.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00.
- Когда смотреть: 5 августа в 12.00
- Что: обсуждение реформ в похоронной отрасли
- Кто: Алексей Немерюк, Артем Екимов
