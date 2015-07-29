LIVE: Алексей Немерюк – о реформах в сфере ритуальных услуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

5 августа в пресс-центре газеты "Вечерняя Москва" департамент торговли и услуг города Москвы проведет пресс-конференцию, посвященную реформам похоронной отрасли.

В обсуждении примут участие глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и руководитель ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Речь пойдет о лицензировании отдельных видов ритуальной деятельности и о порядке содержания погребальных мест. Также приглашенные гости расскажут о том, что ждет брошенные места захоронения.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.