Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Режим работы нескольких автобусных маршрутов до кладбищ изменится с 1 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В течение всей недели с 8:30 до 16:00 будут ходить автобусы № 510 "Метро "Домодедовская" – "Домодедовское кладбище" и № 819 "Улица Академика Янгеля" – "Щербинское кладбище".

По такому же графику будет ходить автобус № 741 "Метро "Тушинская" – "Митинское кладбище". Вечером организуются фиксированные рейсы от Митинского кладбища в 16:30 и 17:30.

Маршрут № 706 "Метро "Выхино" – "2-й Московский крематорий" будет следовать по тому же графику, а после 15.40 автобусы будут следовать от станции метро "Выхино" до 4-го микрорайона Новокосина.

Автобус № 760 "Метро "Щелковская" – "2-й Московский крематорий" также будет ходить до 16:00. А после 15:40 транспорт будет следовать от станции метро "Щелковская" до остановки "МФЦ Новокосино".

До 16:00 будет следовать и автобус № 865 "Метро "Планерная" – "Перепечинское кладбище". После 15.30 автобусы будут следовать от "Планерной" до остановки "Черкизово".

Автобусный маршрут № Д, следующий по территории Домодедовского кладбища, будет ходить с 9:03 до 16:00. Вечером его заменят фиксированные рейсы от 2-го Московского крематория в 17:00, 17:35, 18:05. Также сохранились фиксированные рейсы от станции метро "Выхино" в 7:30 и 8:00.