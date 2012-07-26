"Известия": четверг, 26 июля 2012 года

Бизнес готов вкладываться в кладбища

Кроме муниципальных и коммерческих, в России могут появиться кладбища общественных организаций

В столице могут появиться частные кладбища. Об этом заявляют представители московского похоронного рынка.

"Чиновники скоро поймут, что денег на содержание кладбищ нет, а ответственность на них лежит. Они будут искать выход из ситуации", - заявил "Известиям" председатель городского комитета регионального общественного объединения "Профсоюз работников ритуальных служб" Антон Авдеев.

Однако подобное мнение не разделяет глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он опасается, что предприниматели, заполнив новое коммерческое кладбище, потом перестанут заниматься этим видом бизнеса и попытаются искусственно обанкротить свою фирму. Если частные некрополи и появятся в городе, то лишь на территории новой Москвы, считают чиновники.

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Воры в законе не успели поделить восток Подмосковья

В подмосковных Электроуглях пресечена крупнейшая сходка криминальных генералов из клана Аслана Усояна

Оперативники ГУ МВД по Московской области разогнали в подмосковных Электроуглях крупнейшую за последнее время сходку воров в законе и криминальных авторитетов, в которой участвовало 18 человек. Криминальные генералы собрались, чтобы решить спорный вопрос о переделе сфер влияния на востоке Подмосковья. При обысках у воров в законе не нашли ничего запрещенного, поэтому после профилактической беседы и процедуры снятия отпечатков пальцев их отпустили.

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Алкопроизводители спросят у ФАС, как рекламировать спиртное в Facebook

Крупнейшие игроки рынка подадут заявление в антимонопольную службу из-за того, что в законе не прописаны разрешенные форматы для рекламы алкогольных напитков

Закон, запрещающий рекламу алкоголя в Сети, вступил в силу 23 июля. Участники рынка нашли в документе дыру — там не прописано, является ли нарушением продвижение брендов алкогольных компаний в соцсетях, расположенных в иностранных доменных зонах. Союз российских пивоваров и компания «Русский стандарт» намерены написать заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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Российские олимпийцы едут в Лондон абсолютно «чистыми»

Перед выездом на Олимпиаду РУСАДА проверило наших спортсменов не менее четырех раз

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) завершит работу по предвыездному контролю соблюдения антидопинговых правил членов олимпийской сборной России ориентировочно 4–7 августа. Когда некоторые из участников соревнований в Лондоне уже вернутся домой с медалями или без.

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Столичная полиция подала в суд на ЧОП семьи депутата Гудкова

Столичная полиция потребовала привлечь охранное предприятие «Пантан» за нарушение лицензионных требований

Управление полиции по Центральному округу Москвы подало в суд на компанию родственников депутата Государственной думы Геннадия Гудкова. Это уже второй иск полиции к ЧОП "Пантан" за последнее время. В правоохранительных органах полагают, что руководство охранного предприятия нарушило лицензионные требования. Сам оппозиционер заявляет, что на нем пытаются заработать с помощью коррупционной нормы закона.

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Российские ученые сообщили об успешной разработке безызносной стали

Специалисты из трех московских научных организаций утверждают, что нашли способ сделать сталь такой прочной, что даже приборы не могут зафиксировать ее износа

Группа ученых из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института машиноведения им. Благонравова РАН и Всероссийского института авиационных материалов разработали способ сделать сталь такой прочной, что приборы не могут зафиксировать ее износа. Фактически срок механических деталей машин может быть увеличен в 10 раз, интенсивность изнашивания деталей снижается в 100 раз. Проекты по разработке новых материалов финансируют Минобрнауки и внебюджетные фонды в общем объеме на 250 млн рублей.

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