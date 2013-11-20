На кладбищах Москвы насчитывается около 37% заброшенных могил

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядка 37 процентов могил на московских кладбищах являются заброшенными. Это захоронения, которые были совершены 100-200 лет тому назад.

Как сообщил журналистам вице-президент Совета похоронных организаций и крематориев Алексей Сулоев, данные захоронения необходимо ликвидировать, а на их месте разместить новые могилы.

В 2013 году в столице незаконно захоронены 30 тысяч человек, это 28 процентов от общего числа захоронений.

Как отметил Сулоев, статистические данные о том, что данных умерших вывезли для захоронения в другие регионы (в том числе в Подмосковье), не совсем верны.

По статистике, 49 процентов (50 тысяч человек) классических захоронений производятся на московских кладбищах, при этом 29 процентов (33 тысячи 700 человек) кремированы и захоронены в урнах на кладбищах города.

По мнению Сулоева, необходима новая редакция закона о погребении и похоронном деле, который бы обязал похоронные организации получать лицензию.