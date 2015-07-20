В Раменском районе нашли неучтенное кладбище

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Раменском районе Московской области обнаружено неучтенное кладбище, сообщает пресс-служба министерства потребрынка и услуг.

Землю площадью 2,6 гектара, на которой производятся захоронения, обнаружили в ходе мониторинга. Кладбище находится на территории сельского поселения Верейское Раменского района.

Кладбище не входит в реестр муниципального имущества ни района, ни Котельников, ни Люберецкого района. Также оно не числится в реестре кладбищ, расположенных на территории Московской области.

По кадастровой карте участок находится в частной собственности и использовался якобы в качестве земель сельскохозяйственного назначения.

В министерстве отметили, что кладбище – действующее, там производят захоронения и есть могилы, датируемые текущим годом.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что обслуживанием и эксплуатацией кладбища занимается частное лицо или организация. Ведомство уже направило обращения в областную прокуратуру и Федеральную службу безопасности по городу Москве и Московской области.

