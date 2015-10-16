LIVE: о приобретении участков под семейно-родовые захоронения

Фото: m24,ru/Александр Авилов

20 октября состоится интернет-семинар по теме – "Участие в аукционах в электронной форме на право заключения договора на размещение семейно-родовые захоронения на городских кладбищах города Москвы". На мероприятии выступят представители департамента Москвы по конкурентной политике, департамента торговли и услуг, ГБУ "Ритуал", ОАО "Единая электронная торговая площадка" и ГБУ "Сервисный центр 44".

Речь пойдет об участках на столичных кладбищах, которые отмечены на интерактивной карте. Участники вебинара расскажут о правилах приобретения мест, захоронения и оформления документов. Подробности об этом можно узнать на сайте департамента.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.