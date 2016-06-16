На столичных кладбищах появятся новые указатели и стелы с картами

Фото: m24.ru

На московских кладбищах обновляют систему навигации, сообщает mos.ru. Новые указатели и светящиеся стелы с картами уже появились на Донском и Ваганьковском кладбищах. Еще два кладбища ими оснастят до конца года.

Информационные стелы в виде раскрытой книги с подсветкой установлены недалеко от входа. На лицевой стороне стелы есть подробная карта некрополя с указанием колумбариев, а также административных зданий, торговых точек, мемориалов, а также телефон горячей линии ГБУ "Ритуал". На Донском кладбище отдельно выделены могилы репрессированных.

На территориях кладбищ появляются указатели. С их помощью можно найти объекты инфраструктуры, например, пункты выдачи инвентаря и песка, туалеты и так далее.

Установку новой навигации сейчас ведут на Троекуровском кладбище. Работы планируется завершить в июле. До конца года новыми указателями и стелами оснастят также Перепечинское кладбище. В дальнейших планах – Николо-Архангельское, Новодевичье, Кузьминское, Даниловское и другие крупные и исторически значимые кладбища.

Посетителей трех столичных кладбищ – Митинского, Перепечинского и Николо-Архангельского – бесплатно подвозят на электрокарах. Маршрут автомобилей – от входа на кладбище до самой отдаленной точки. Отъезжает от входа машина каждый час, в первую очередь на электрокаре везут маломобильных посетителей.

До конца года власти обновят единую автоматизированную систему похоронной отрасли "Ритуал". C ее помощью можно будет посмотреть актуальную и подробную карту захоронений, подать заявку на оказание ритуальных услуг и совершить онлайн-оплату выбранного места из реестра участков для размещения семейных захоронений.

На половине столичных кладбищах недавно ввели безналичный расчет. До конца года безналичную оплату введут еще на 15 погостах, прорабатывается вопрос о внедрении системы оплаты ритуальных услуг в банковское приложение "Сбербанк Онлайн".