Домодедовское кладбище расширят

Площадь Домодедовского кладбища увеличат более чем на 60 га. Проект планировки территории одобрила столичная градостроительно-земельная комиссия.

Проектируемая территория находится в городском округе Домодедово Московской области. Проект планировки предусматривает создание дополнительных 167 тысяч мест для захоронений.

Также там возведут храм-часовню, здание технических служб, входные группы и вспомогательные помещения.

Напомним, в начале февраля в поселении Обухово Ногинского района было организовано новое кладбище. Оно появилось рядом с закрытым ранее Петропавловским кладбищем, которое признали опасным для экологии района.

Решение о закрытии кладбища приняли из-за того, что оно юридически не оформлено, а также расположено в пределах 200-метровой водоохранной зоны реки Клязьма.