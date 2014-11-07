Участок с бывшим военным кладбищем выставили на аукцион в Подмосковье

В Монине выставили на аукцион участок с бывшим военным кладбищем

В подмосковном Монине выставили на продажу участок земли с бывшим военным кладбищем, сообщает телеканал "Москва 24".

Минобороны год назад передало поселку Монино 144 гектара земли. В этом году администрация решила сдать их в аренду. По словам главы местного совета депутатов Александра Федорова, - это земля с кладбищем и храмом Георгия Победоносца.

"Принимали в собственность участок площадью 144 гектара. Других решений по данному участку, то есть уменьшению его или каких-то оправдательных документов ни из Министерства обороны, ни из других источников не поступало", - говорит Федоров.

Однако по документам участок уменьшился. Согласно кадастровой выписке его площадь - 79 гектаров. Местные власти говорят, что это произошло из-за бюрократической ошибки.

По словам замглавы городского поселения Монино Николая Демченко, стартовая цена за участок на аукционе - 50 миллионов рублей. Новый хозяин возьмет эту землю в аренду на 8 лет, при этом кладбище и храм останутся на месте. Рядом будут построены жилые дома, а территорию вокруг облагородят. Имя арендатора огласят 10 ноября после окончания торгов.

Директор кладбища утверждает, что проблема еще и в том, что захоронениям до сих пор не придали официального статуса. Сейчас здесь более 800 могил.

Монинское мемориальное кладбище возникло в годы Великой Отечественной войны, здесь похоронены военные летчики, ветераны и герои Советского Союза. В том числе маршал авиации Степан Красовский.