Москвичи выкупили 220 участков под семейные захоронения

Фото:m24.ru/Александр Авилов

С начала года в Москве реализовано 220 лотов с местами под семейно-родовые захоронения на общую сумму 220 миллионов рублей. Об этом в интервью m24.ru рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. По его словам, по сравнению с первым кварталом 2016 сейчас реализация семейных захоронений выросла в три раза.

При этом, по мнению Геннадия Дегтева, заблаговременное приобретение мест под будущие захоронения – общемировая практика, однако сознание наших горожан пока не готово к такого рода предложению. "Поэтому большое значение уделяется вопросам информирования. И результаты уже есть", – отметил он.

Глава ведомства считает, что повышение спроса на места под захоронения связано с упрощением процедуры приобретения участков с мая 2016 года. "Теперь выставленные на аукцион лоты находятся на бессрочной экспозиции", – уточнил Дегтев.

Кроме того, по словам собеседника m24.ru, определены места под захоронение без применения повышающего коэффициента. "То есть стоимость лотов зависит только от размера базовой ставки платы за один квадратный метр на конкретном кладбище. Так, например, начальная цена "социального" участка на Хованском кладбище составляет около 60 тысяч рублей", – пояснил чиновник.

В настоящее время, по данным департамента, на торги выставлено свыше 1 800 мест под семейные (родовые) захоронения, которые предполагают погребение урной или гробом. Объекты расположены на 70 кладбищах Москвы.

Семейные захоронения – это обособленные участки земли для погребение двух или более умерших близких родственников. Такие участки создаются как непосредственно при погребении, так и для предстоящих захоронений.

Эксперимент по продаже мест под будущие семейно-родовые участки начался в Москве в сентябре 2015 года, его суть заключается в том, чтобы москвичи могли заблаговременно приобрести землю на кладбище. Это дает гарантии тому, что после смерти человек будет погребен на этом месте.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/293]Как правильно получить место на кладбище[/URLEXTERNAL]

В прошлом году в столице запустили целый сайт с панорамами кладбища. Таким образом, любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по кладбищам Москвы, узнать подробную информацию об участках под захоронения и подать заявку на участие в электронном аукционе. Кроме того, в этом году на московских кладбищах начали принимать банковские карты для оплаты услуг.

Полную версию интервью с Геннадием Дегтевым читайтездесь

Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева, Никита Щуренков