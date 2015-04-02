В пасхальные праздники на кладбищах запустят электромобили для пожилых людей

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Во время пасхальных праздников на крупных столичных кладбищах будут курсировать электромобили для пожилых людей, сообщил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

По словам руководителя ведомства, ожидается, что кладбища посетят до 2,5 миллионов человек. Также там организуют 180 торговых объектов с продуктами. Кроме того, 300 машин спецтехники и тысяча рабочих занимаются приведением территорий кладбищ в порядок, передает корреспондент M24.ru слова Немерюка.

Напомним, в преддверии весенних религиозных праздников Мосгортранс меняет расписание работы нескольких автобусных маршрутов. Это связано с традиционным ростом пассажиропотока в этот период.

Так, с 1 апреля маршруты №№ Д, 510, 600, 706, 741, 760, 802, 819 и 865 будут работать ежедневно до 19 часов, в выходные дни интервалы движения автобусов будут сокращены.

Кроме того, на автобусе № 510, которые следует от станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища, по субботам и воскресеньям дополнительно организуются экспрессные рейсы.

Обо всех изменениях в режиме работы наземного городского транспорта можно узнать на сайте ГУП "Мосгортранс".



Помимо этого, в дни Вербного воскресенья (5 апреля) и Пасхи (12 апреля) на девяти пригородных направлениях появятся дополнительные остановки. Назначат их 46 электричкам, следующим на Москву, и 65 поездам из столицы.