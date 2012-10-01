Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 16:29

"Известия": места на кладбищах будут распределяться в порядке очереди

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно новым поправкам в закон "О погребении и похоронном деле", россиянам теперь нельзя будет выбирать места на кладбище – они будут распределяться в порядке очереди.

Как считает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Павел Уланов, сейчас лучшие места на кладбище распределяются с помощью взятки, а очередность предоставления мест искоренит это.

Также прогнозируется освобождение части потребителей – состоятельные заказчики могут обратиться к услугам частных кладбищ, которые должны вскоре появиться в России, пишут "Известия".

Бизнесмен берет землю в аренду сроком на 49 лет, и за это время он не должен изменять назначение участка, а по истечении этого срока государство должно обеспечить функционирование кладбища.

Однако, по словам главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в перспективе будет возможным выбрать место для захоронения с помощью аукциона.


