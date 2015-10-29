Власти Китая отменили политику "одна семья – один ребенок"

Фото: ТАСС/Юрий Золотарев

ЦК Компартии Китая принял коммюнике, в котором всем китайским семейным парам разрешается заводить двух детей, сообщает ТАСС.

Напомним, с середины 1970-х в Китае проводился жесткий курс на ограничение рождаемости – семьям (за некоторыми исключениями) было разрешено иметь лишь одного ребенка. Если это правило нарушалось, родители выплачивали штраф, а также их могли уволить и исключить из рядов Компартии.

Несколько лет назад правила смягчили: было разрешено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если их первый ребенок – девочка.

В 2013 году было разрешено иметь двух детей семейным парам, где один из супругов является единственным ребенком у своих родителей.

Эксперты отмечают, что политика ограничения рождаемости привела к более сбалансированному развитию страны, но привела к старению населения: в феврале 2014 года численность пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше превысила в КНР 200 миллионов человек (14,9% от общей численности населения).