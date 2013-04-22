"Огонек": Пришелец из комикса и забастовка врачей

Фото: Москва 24

В свежем выпуске журнала "Огонек" читайте о пришельцах из комикса, о тайне, покрытой мраком, а также о забастовке медиков и переселении в Китай.

Пришелец из комикса

18 апреля исполнилось 75 лет Супермену — главному персонажу американских комиксов, популярному герою множества книг, сериалов и фильмов. Журнал "Огонек" опубликовал биографию юбиляра и разобрался в причинах его востребованности.

Тайна, покрытая страхом

Сто лет назад, в мае 1913 года, в суд пошло дело о зверском убийстве киевского подростка Андрея Ющинского. В истории оно осталось как знаменитое "дело Бейлиса". О нем рассказывает журнал "Огонек".

Врачей лихорадит

В прошедшую субботу более чем в 20 российских городах прошла акция "За достойную медицину", в числе требований которой было снижение нагрузки медиков и повышение заработной платы врачей.

Предвестником всероссийской акции стала "итальянская забастовка" ижевских педиатров, которая на минувшей неделе плавно перетекла в голодовку.

Недавно вышедший отчет Центра социально-трудовых прав о трудовых протестах в России за последние пять лет свидетельствует: 2012 год оказался самым конфликтным — и по числу забастовок, и по количеству участников. 2013-й тоже сулит неприятности, рассказал руководитель социально-экономических программ центра Петр Бизюков.

Юань рубль бережет

Российские пенсионеры осваивают чужие территории. Жительница Пскова Людмила Анисимова три года уже живет в китайском городе Хуньчуне. Она приехала туда в поисках новой жизни.

Ее муж умер, дети из Пскова уехали. Людмила Александровна вышла на пенсию и познакомилась с немолодым одиноким мужчиной. Тот предложил переехать в город на стыке трех границ — КНР, РФ и КНДР. Личная жизнь с новым знакомым у Людмилы Александровны в итоге не сложилась, но она все равно осталась жить в Хуньчуне.

Сначала у нее была виза всего на 10 дней, каждый раз приходилось ездить продлевать ее на российско-китайскую границу. На это она тратила 20 минут на машине и 3 500 рублей расходов. Теперь ей выдали визу на полгода.

