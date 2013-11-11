"Огонек": В России набирает силу метеоритная лихорадка

Фото: M24.ru

Жить по науке

Сотворчество физиков, лириков и технарей, дух свободомыслия, аскетичные лаборатории, в которых совершаются великие открытия, — миф о новосибирском Академгородке живет бок о бок с ним уже 56 лет. О чем в Академгородке думают на самом деле?

Призывной пунктик

15 ноября, если кто не знает, у нас в Отечестве праздник - Всероссийский день призывника. Впервые он проводился в 1992 году по решению президента России Бориса Ельцина. Призывная экзотика у нас никуда не делась и сегодня. Зато Киев и Астана обогнали Москву в реформе армии.

Подмоченная компенсация

Пока чиновники отчитываются о ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, жители сразу нескольких районов Амурской области жалуются на равнодушие властей.

Мы и новая Азия

Нынешний год в российской внешней политике отмечен ярко выраженным азиатским акцентом: заявлены новые приоритеты, выставлены амбициозные задачи, на Восток поворачиваются основные потоки нашего стратегического сырья - нефти и газа. На нынешней неделе визитами во Вьетнам и Южную Корею президент замыкает и дипломатический марафон - растянувшуюся на несколько месяцев серию контактов на высшем уровне с ключевыми партнерами на азиатско-тихоокеанском направлении. Кто и что ждет на нем Россию, попытался понять "Огонек".

Чем прирастать дружбе

У Китая и России горизонты взаимодействия широкие. Но местами туманные. Китайцы с нескрываемым удовольствием восприняли случившееся недавно выдвижение Владимира Путина на первое место в списке самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. Особенно им понравилось, что российский президент обошел на этом листе Барака Обаму. И это при том что собственный лидер Си Цзиньпин оказался третьим.

В несмываемом долгу

Задолженность населения за услуги ЖКХ в России - 153 миллиарда рублей. Как с этим будет бороться только что созданное министерство, не ясно. У коммунальщиков есть рецепт: через канализацию.

Сограждане по зрению

Международный день слепых отмечают 13 ноября, в день рождения Валентина Гаюи, основателя школ для незрячих и автора первого шрифта для слепых. Корреспондент "Огонька" побывал в Сарапуле, где 40 лет назад была организована самая большая в стране коммуна незрячих.

Небесное ископаемое

В России набирает силу новая метеоритная лихорадка, вызванная находкой знаменитого челябинского болида. "Огонек" выяснил, какое место каменные гости из космоса занимают в науке и в повседневной жизни.

Праздник былой роскоши

Что делать во времена, когда трудно быть даже богом? Устроить праздник - решили в Вечном городе, выбрав именно такую формулу для Римского кинофестиваля - 2013, открывшегося 8 ноября.

