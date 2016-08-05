"Нефритовый заяц" завершил свою миссию на Луне

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Китайский луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"), исследовавший Луну с декабря 2013 года, завершил свою миссию. Об окончании программы объявила Государственная администрация Китая по науке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Исследуя поверхность Луны, аппарат прослужил 31 месяц вместо 19 расчетных. За это время он выполнил большое количество сложных миссий, в том числе, впервые сделал снимки геологических слоев планеты.

В феврале 2014 года после одной из самых холодный ночей на Луне аппарат не вышел на связь и считался "погибшим". Однако через несколько недель данные с него снова начали поступать. Но передвигаться луноход уже не мог.

"На этот раз мы действительно прощаемся. Существует еще много вопросов, на которые я мог бы ответить, но я всего лишь заяц, который видел много звезд! Луна говорит, что приготовила для меня долгий-долгий сон", – попрощался со всеми фанатами луноход на своей официальной странице.

"Юйту" стал первым с 1976 года после советской "Луны-24" искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне.